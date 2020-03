En quarantaine, Blizzard propose gratuitement des personnages de ces titres

Blizzard veut que sa communauté ne souffre pas autant de cette quarantaine de coronavirus. Pour cette raison, la société a préparé des surprises pour les joueurs de StarCraft II et Heroes of the Storm.

Le studio a annoncé que, pour une durée limitée, il supprimerait certaines limitations liées aux personnages des deux jeux, c’est-à-dire aux commandants coopératifs de la RTS et aux héros de son MOBA.

Voici comment fonctionne la promotion de StarCraft II et Heroes of the Storm

Les joueurs de StarCraft II auront à leur disposition n’importe quel commandant de coopérative sans aucune restriction, pas même des limitations de niveau. La promotion est déjà active pour tout le monde et se terminera jusqu’au 2 avril.

De plus, Blizzard offrira un bonus spécial de 100% de points d’expérience, qui durera jusqu’au 16 avril. Les joueurs conserveront leurs réalisations, mais une fois l’événement terminé, tous les commandants non comptés retourneront au niveau 5.

Si à l’avenir ils décident d’acquérir un commandant en particulier, Blizzard rétablira le niveau qu’ils ont atteint pendant l’événement. Quelque chose de similaire se produit avec Heroes of the Storm, car tous ses héros sont déverrouillés.

Dans le cas du MOBA, les personnages seront gratuits pour tous avec une date limite du 2 avril. Avec cela, Blizzard espère que la communauté des deux matchs passera un bon moment malgré la situation difficile.

Dans StarCraft II, nous sommes plus forts ensemble! 💪

Le plafond de niveau de jeu libre des commandants en coopération sera levé d’ici le 2 avril. pic.twitter.com/KqeLOGGfjw

– StarCraft (@StarCraft) 21 mars 2020

Tous les héros seront libres de jouer à partir de maintenant jusqu’au 2 avril! pic.twitter.com/gUnp4114sX

– Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) 20 mars 2020

D’autre part, dans le cas de StarCraft II, la société a également publié une mise à jour pour apporter des améliorations à diverses cartes. Ainsi, certains bugs ont été corrigés dans Eternal Dream EE, Golden Wall EE, Purity and Industry EE et Watcher EE. Ici vous pouvez trouver les notes.

StarCraft II et Heroes of the Storm sont disponibles pour PC. Si vous voulez en savoir plus à leur sujet, visitez les liens respectifs.

