En quarantaine? Free Fire vous récompensera pour avoir beaucoup joué

La recommandation pour ces jours est que nous entrions dans une période d’isolement afin d’éviter, autant que possible, les infections à coronavirus. Évidemment, cela signifie qu’il y aura un peu plus de temps pour faire d’autres choses et, en termes de joueurs, cela signifie jouer plus. L’industrie n’a pas ignoré la situation actuelle et dans le cas de Free Fire, il existe une incitation intéressante à partir d’aujourd’hui.

À travers une publication dans le compte officiel de Free Fire pour l’Amérique latine, Garena a rapporté qu’à partir d’aujourd’hui jusqu’au 22 mars, il y aura des défis quotidiens dans la Battle Royale qui récompenseront la persévérance et la victoire. Selon l’équipe de développement, si vous jouez 10, 30 et 60 minutes, vous pouvez obtenir 10 boîtes d’armes, tandis que la connexion pour ces 5 jours vous donnera 5 boîtes de plus et si vous booyah! 3 fois pendant cette période, vous recevrez 15 boîtes supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, beaucoup d’armes pour vous aider à remporter la victoire dans la Battle Royale.

😫 Pour que vous ne vous ennuyiez pas, nous avons des défis QUOTIDIENS:

Jouez 15, 30 et 60 minutes pour obtenir 10 boîtes d’armes.

Connectez-vous en 5 jours pour gagner 5 boîtes d’armes et booyah! 3 fois pour gagner 15 boîtes d’armes. 🔫🤪 pic.twitter.com/k2npq2zcE2

– Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) 19 mars 2020

