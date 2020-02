En raison du coronavirus, The Outer Worlds for Switch a été retardé

Le coronavirus est un problème de santé mondial qui a touché plusieurs industries et l’un d’eux est celui des jeux vidéo. Maintenant, il l’a fait en forçant Private Division, la division Take-Two avec les droits de distribution de The Outer Worlds, à retarder la version Switch du RPG Obsidian Entertainment.

Par le biais d’une publication sur Twitter, Private Division a annoncé que le coronavirus avait eu un impact sur l’équipe Virtuos qui travaille sur le port de The Outer Worlds pour Nintendo Switch. Ainsi, pour que l’étude de développement dispose du temps nécessaire à son achèvement, le distributeur a décidé de retarder indéfiniment ce lancement. Le RPG devait initialement être présenté le 6 mars sur Nintendo Switch.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Virtuos est une société d’externalisation qui prend en charge différentes études de développement dans différentes parties du monde. Bien que son siège social soit situé à Singapour, il a des études de développement dans des villes chinoises telles que Shanhgai, Chengu et X’ian. Pour le moment, on ne sait pas comment le coronavirus a affecté ces divisions Virtuos.

Heureusement, cette situation n’a pas seulement apporté de mauvaises nouvelles aux fans, puisque Private Division a annoncé qu’ils publieraient désormais la version physique de The Outer Worlds en cartouche. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, à l’origine, le plan d’étude était de l’offrir dans une boîte avec un code de téléchargement.

Nous retardons @OuterWorlds sur Nintendo Switch en raison du coronavirus affectant l’équipe Virtuos travaillant sur le port, afin de leur laisser suffisamment de temps pour terminer le développement. Nous allons maintenant publier la version physique sur cartouche. Une fois que nous aurons une nouvelle date de lancement, nous vous le ferons savoir!

– Division privée (@PrivateDivision) 6 février 2020

Que pensez-vous de cette nouvelle? Êtes-vous impatient de jouer à The Outer Worlds sur Switch? Dites-le nous dans les commentaires.

The Outer Worlds est désormais disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4, tandis que sa version pour Nintendo Switch est toujours en développement. Vous pouvez en savoir plus sur cette version si vous lisez notre critique ou si vous cliquez ici.

.