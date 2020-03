En raison d’une épidémie de coronavirus, Apple fermera temporairement ses magasins au Mexique

L’épidémie de COVID-19 ou de coronavirus continue d’avoir un impact dans le monde entier et les entreprises prennent des mesures pour atténuer sa propagation. Apple a maintenant annoncé qu’elle avait décidé de fermer temporairement ses magasins au Mexique et dans d’autres parties du monde pour faire sa part.

Par une déclaration sur son site Web, Apple a annoncé qu’il fermerait tous ses magasins physiques en dehors de la Chine et resterait fermé jusqu’au 27 mars. Ceci pour les empêcher de devenir un foyer de contagion de coronavirus.

«L’une des leçons est que le moyen le plus efficace de minimiser le risque de transmission est de réduire la densité et de maximiser la distance sociale. Alors que les taux de nouvelles infections continuent et augmentent dans d’autres pays, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger nos ordinateurs et nos consommateurs “, a expliqué Apple.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit d’une mesure qui aura un impact sur les magasins Apple situés à Mexico. Ainsi, pendant ces dates, les emplacements physiques d’Apple dans la Via Santa Fe et Antara verront leurs portes fermées.

Il convient de mentionner que les magasins en ligne d’Apple continueront d’être ouverts et de fonctionner normalement.

Apple veut soutenir la communauté

Ce n’est pas tout, car Apple a également annoncé qu’il souhaitait trouver des moyens de revenir dans la communauté. C’est pourquoi il prendra des mesures supplémentaires pour lutter contre le coronavirus.

Dans sa déclaration, Apple a expliqué qu’elle fera un don de 15 $ MDD pour aider à traiter les personnes souffrant de coronavirus et réduire l’impact économique et la libération de la pandémie. Il a également annoncé qu’il doublerait tous les dons de ses employés aux efforts de coronavirus dans les efforts locaux, nationaux et internationaux.

