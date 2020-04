En savoir plus sur la ligne de vêtements GU x Pokémon

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

04/10/2020 3:56 pm

Les entreprises de vêtements au Japon connaissent bien les collaborations avec de grands noms de l’industrie du jeu vidéo. Cette année seulement, Uniqlo célébrera le 35e anniversaire de Super Mario Bros. avec une ligne inspirée de ce personnage. Cependant, La marque GU a d’autres plans en tête puisqu’elle a annoncé une collaboration avec The Pokémon Company.

C’est comme ca, GU x Pokémon est une collaboration visant à offrir au public japonais la possibilité d’acquérir des vêtements spéciaux inspiré de cette série de jeux vidéo. Cette ligne de vêtements sera en vente à partir du 24 avril 2020 au Japon.

Voir le post sur imgur.com

Cette collaboration comprendra des vêtements pour enfants et adultes allant de simples t-shirts à des pyjamas, des sous-vêtements et des chemises pour hommes et femmes. Cette ligne sera disponible dans les magasins physiques de GU au Japon et sur son site Internet.

Sur des sujets similaires, vous pouvez en savoir plus sur la collaboration entre Uniqlo et Nintendo ici. De même, la gamme Levi’s x Super Mario est désormais disponible.

Via: GU

Voici comment nettoyer votre Joy-Con



Mojang nous rappelle qu’ils ne veulent pas faire une suite Minecraft

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.













.