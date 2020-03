En seulement 10 jours, CoD: Warzone a dépassé les 30 millions d’utilisateurs

Cela fait 10 jours depuis l’arrivée de Call of Duty: Warzone. Cette Battle Royale a gagné en popularité au fil du temps, et il a récemment été révélé que dans cette courte période, plus de 30 millions de personnes ont participé à un jeu de ce jeu.

Selon Daniel Ahmad, analyste chez Nikko Partners, il a fallu un mois complet à Apex Legends pour atteindre 50 millions de joueurs actifs. En revanche, le mode Battle Royale de Fortnite a atteint 30 millions de personnes jouant en 11 semaines. Cela démontre non seulement la portée de Call of Duty, il montre plutôt que ce genre, plutôt que de diminuer, augmente.

Plus de 30 millions d’entre vous sont venus jouer à #Warzone. Merci à cette incroyable communauté.

Entrez et jouez gratuitement maintenant. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK

– Call of Duty (@CallofDuty) 20 mars 2020

À ce rythme, Call of Duty: Warzone atteindra 50 millions de joueurs dans la même période que Apex Legends. Warzone est un jeu gratuit qui propose un jeu croisé et la prise en charge du nom Call of Duty. De même, en raison de la mise en quarantaine causée par COVID-19, des titres comme celui-ci ont connu une augmentation du nombre de joueurs et du temps de jeu.

En plus de cela, le mode Solitaire est enfin disponible dans Call of Duty: Warzone. De même, les rumeurs suggèrent que Call of Duty de cette année sera un redémarrage de la série Black Ops.

Via: Call of Duty

