Endommagé dans Transit et ses puzzles roulent sur Nintendo Switch

Damaged In Transit est un jeu d’attention divisée par Wyatt Yeong (Red Hot Ricochet, Maquisard), Diego Garcia (Sunburn !, Swap Sword) et Greg Heffernan (Tales From Off-Peak City, Norwood Suite). Vous incarnez le contremaître de la Lickety Split Delivery Company, et c’est votre travail pour aider vos deux drones autonomes à livrer leurs colis en toute sécurité. Vous devrez utiliser votre pavé numérique ou votre clavier pour contrôler les tuiles de flèche sur la carte: en appuyant vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, toutes les flèches pointeront dans cette direction. Quand un drone frappe une flèche, il suivra votre direction! Ce n’est pas grand chose! Mais les choses deviennent assez difficiles assez rapidement …

Divisez votre esprit!

Le défi est difficile, il vient de la nécessité de piloter vos deux drones dans différentes zones de la carte tandis que chaque entrée change chaque flèche en même temps. Vous devrez vous assurer que l’envoi d’un drone n’envoie pas l’autre hors de la piste. Cela devient de plus en plus difficile, surtout lorsque vous commencez à rencontrer de nouveaux obstacles: cela fait partie de la résolution de casse-tête, fait partie du jeu de concentration.

Qui continue de mettre ces pointes ici

Tout le monde n’est pas fan du plan de livraison automatisé de votre entreprise. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous apprendrez un peu sur qui sabote le contremaître et pourquoi, si vous pouvez surmonter les obstacles qui vous attendent. Vous rencontrerez des pointes qui alternent avec chaque entrée, des flèches qui tournent ou tournent en appuyant sur un bouton, des portes à balise qui ne peuvent être allumées qu’avec une torche spéciale et même des robots maléfiques qui brandissent des lance-flammes.

Contrôles simples, exécution complexe

Les commandes endommagées en transit ne deviennent jamais plus compliquées qu’elles ne le sont: quatre boutons, quatre façons de viser les flèches. Le défi vient de la conception de niveau punitive et de la combinaison compliquée d’obstacles et d’autres éléments de puzzle, tous superposés au contrôle indirect de deux drones en mouvement constant. Si cela devient trop difficile, ce n’est pas génial; ajustez simplement la vitesse dans les paramètres. Vous pouvez le réduire à 60% si vous préférez vous concentrer sur l’aspect du puzzle, ou le porter à 140 pour défier vos réflexes.

Voyage au cœur de la terre

Voir aussi

Vous voyagerez à 125 niveaux conçus à la main dans 5 mondes difficiles. L’aventure commence dans l’humble port, mais tout le monde a besoin de ses packages! Les affaires sont en plein essor, même sur les plates-formes pétrolières éloignées, les mines poussiéreuses et le cœur de la terre elle-même. Chaque monde présente un ensemble unique de nouveaux obstacles, mélangés et assortis pour créer une montagne de puzzles intelligents.

Idéal pour un rendez-vous

Damaged In Transit est également parfait avec un partenaire. Vous pouvez jouer avec un seul ensemble de joy-cons ou la manette de votre choix. Mais rappelez-vous, personne ne contrôle les drones eux-mêmes, donc en mode coopératif, vous diviserez vos responsabilités. Le joueur un peut pointer les tuiles flèches vers la gauche ou la droite, tandis que le joueur deux est chargé de monter et descendre. C’est un peu comme Overcooked rencontre ChuChu Rocket! – Ils doivent être alertes, planifier, communiquer et se faire confiance.