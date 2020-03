Enfin! Des indices indiquent que Halo: CE Anniversary arrivera bientôt sur PC

Halo Reach est arrivé l’année dernière sur PC dans le cadre de la Master Chief Collection; Cependant, la communauté en veut plus. C’est pourquoi vous serez ravi de savoir que Halo Combat Evolved Anniversary Edition pourrait faire ses débuts très bientôt sur cette plate-forme.

Ce qui se passe, c’est que récemment 2 titres intéressants sont apparus qui semblent indiquer que la première est proche. Bien qu’aucun ne confirme la nouvelle, ils donnent des raisons de penser que les débuts sont proches.

Selon TrueAchievements, la première piste est apparue dans la boutique Microsoft, qui a publié une page produit de Halo Combat Evolved Anniversary Edition pour PC. Les utilisateurs signalent également qu’il est apparu dans l’application Xbox (Beta) PC.

Il convient de mentionner que la page du produit ne fournit pas plus d’informations. En revanche, ceux qui ont essayé de l’installer à partir de l’application Xbox dans le cadre du Xbox Game Pass reçoivent un message d’erreur.

Halo: un teaser passionnant qui semble indiquer quelles nouvelles sont en route

Dans le cas où cela vous semble peu, sachez que 343 Industries a sorti un teaser passionnant du premier Halo.

Il s’agit d’une vidéo qui montre l’ouverture de la première aventure du Master Chief. Ainsi, nous pouvons le voir se réveiller d’un long rêve après que l’humanité s’est échappée de Reach.

Il convient de mentionner que le teaser ne révèle pas de nouvelles informations. Cependant, son existence semble indiquer que des nouvelles arrivent.

Vous pouvez voir le teaser ci-dessous:

Qu’avez-vous pensé? Est-ce à dire que nous verrons bientôt Halo CE sur PC? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous l’auriez manqué: SEDENA de México a utilisé la musique Halo dans une vidéo

Si vous ne vous en souvenez pas, Halo: The Master Chief Collection est un ensemble de versions remasterisées de toutes les principales livraisons de Halo qui ont fait leurs débuts avant novembre 2014. Cette collection a fait son chemin sur PC l’année dernière avec l’arrivée de Halo Reach et le reste de ses titres arriveront de manière échelonnée sur cette plateforme.

Halo The Master Chief Collection est arrivé sur PC l’année dernière et est disponible sur Xbox One depuis 2014. Vous pouvez en savoir plus sur cette collection de jeux remasterisés en cliquant ici.

