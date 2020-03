Enfin! Half-Life: Alyx maintenant disponible sans appareils VR

Si vous mourez en jouant à Half-Life: Alyx mais que la barrière de la réalité virtuelle vous empêche, nous avons d’excellentes nouvelles pour vous. Comme Valve l’avait prévu, les joueurs ont découvert qu’il était possible de jouer le titre sans avoir besoin d’un appareil VR.

Pour cette raison, la communauté était impatiente de voir la sortie d’un mod pour profiter de Half-Life: Alyx avec clavier et souris. Si vous êtes l’un d’entre eux, sachez que l’attente est enfin terminée, car le mod est prêt.

Comment installer le mod pour jouer à Half-Life: Alyx sans VR

Dès le lancement du titre, les fans de la franchise se sont mis au travail pour créer le mod, qui était prêt en moins d’une semaine. Donc, plus de joueurs ont déjà accès à Half-Life: Alyx.

Pour jouer le titre avec le clavier et la souris, vous devez installer un package de fichiers d’un peu plus de 90 Mo. De plus, certaines étapes supplémentaires doivent être suivies pour configurer le lancement du jeu sur Steam.

Évidemment, vous devriez déjà avoir une copie du jeu et un ordinateur capable de l’exécuter sans problème. Le mod n’est pas entièrement parfait, car pour son fonctionnement, les mains du protagoniste que l’on voit à tout moment dans la version VR ont été supprimées.

Il est possible d’activer ce détail, mais cela provoque des problèmes de mouvement. Icedwhisper, en charge du mod, a assuré qu’il chercherait un moyen de résoudre les problèmes actuels pour offrir une meilleure expérience de jeu.

Le modder a partagé une vidéo avec son travail, où il explique comment installer et configurer le mod. En outre, il montre déjà certaines sections du gameplay avec le clavier et la souris. Vous pouvez voir l’ensemble du processus ci-dessous:

Il est important de préciser que Valve a mentionné qu’il ne fonctionnera sur aucune modification afin que le jeu ne dépende pas de la réalité virtuelle. Donc, tout est entre les mains de la communauté, ce qui améliorera sans aucun doute tel ou tel projet pour jouer à Half-Life: Alyx sans VR.

Au cas où vous l’auriez manqué: enseignant enseigne les mathématiques dans Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx a été présenté le 23 mars sur PC. Trouvez plus d’informations sur la franchise sur cette page.

Source

.