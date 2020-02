Enfin! Ils annoncent une nouvelle Nintendo Direct, mais ce n’est peut-être pas ce que vous attendez

L’attente est terminée! Après une énorme sécheresse, Nintendo a finalement annoncé qu’une nouvelle Nintendo Direct était en route. Le problème est que ce n’est peut-être pas le type de transmission que vous attendiez.

Ce qui se passe, c’est que le prochain Nintendo Direct sera axé sur Animal Crossing: New Horizons, un jeu qui sortira sur Nintendo Switch le 20 mars. Cette transmission aura lieu le 20 février à 8h00, heure de Mexico et présentera 25 minutes d’informations relatives à l’île déserte de Tom Nook et tout ce que le prochain grand projet Nintendo offrira pour son console hybride

Mais où regarder le Nintendo Direct de Animal Crossing? Comme d’habitude, l’événement numérique peut être apprécié sur les chaînes de Nintendo sur YouTube et Twitch, ainsi que sur son site officiel.

Branchez-vous le 20 février à 6 h. PT / 9 h HE pour une diffusion en direct d’environ 25 minutes #AnimalCrossing: New Horizons Direct, avec un aperçu approfondi du forfait escapade sur l’île déserte de Nook Inc.! pic.twitter.com/3j4EaUw8Pl

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 février 2020

Dans le cas où vous ne pouvez pas voir le Nintendo Direct, nous vous disons que nous aurons toutes les informations ici.

Bien que nous soyons sûrs que plus d’un soit aussi enthousiasmé par Animal Crossing: New Horizons que nous le sommes, la réalité est que la communauté attend depuis longtemps un General Direct.

Comme nous vous l’avons dit récemment, c’est la plus longue attente entre 2 généraux de Nintendo Direct et les fans de Switch qui veulent déjà en savoir plus sur leur programmation d’ici 2020. Il semble que nous devrons attendre une autre fois pour que cela se produise.

Et vous, verrez-vous le Nintendo Direct d’Animal Crossing: New Horizons? Dites-le nous dans les commentaires.

Animal Crossing: New Horizons sortira le 20 mars 2020 exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier.

