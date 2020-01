Enfin, installez-vous confortablement avec Kentucky Route Zero: TV Edition fin janvier

Initialement annoncé en août 2017 pour une sortie début 2018, l’éditeur Annapurna Interactive a confirmé via un tweet que le très attendu Kentucky Route Zero: TV Edition arrive enfin sur Switch le 28 janvier.

Contenant les cinq épisodes de l’aventure pointer-cliquer, l’édition télévisée dépendait de l’achèvement du cinquième et dernier acte. Bien que cela semble avoir pris un peu plus de temps que prévu, l’attente est enfin terminée et nous aurons bientôt la chance de jouer tout le jeu via Switch (et d’autres consoles).

La version console comprend les cinq actes, plus les interludes que le développeur Cardboard Computer a publiés entre les principaux versements. Combinant des éléments de réalisme magique avec des visuels et des écritures saisissants, le jeu suit le parcours du chauffeur de camion Conway où il parcourt la Route Zero pour effectuer une livraison et rencontrer des gens étranges en cours de route. Les deux premiers épisodes sont sortis assez rapidement en 2013, suivis d’un autre en 2014 et du quatrième en 2016.

L’acte V concluant apparemment l’aventure de Conroy, cela a été un long voyage pour les fans qui étaient là au début, mais les applaudissements que le jeu a recueillis en cours de route suggèrent que l’attente en vaudra la peine sur console. Nous allons revoir le jeu quand il sera enfin prêt, alors gardez un œil sur notre verdict à la fin du mois.

Avez-vous déjà joué à Kentucky Route Zero sur PC au cours des 7 dernières années? Faites-nous savoir ce que nous pouvons attendre et si vous envisagez de choisir la version Switch ci-dessous.

