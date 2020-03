Enfin! Nous savons déjà quand le multijoueur arrivera au Mario Kart Tour

Le jeu gratuit Mario Kart Tour a fait ses débuts en septembre de l’année dernière. Bien que le multijoueur soit un élément essentiel des titres de course de Nintendo, la livraison mobile ne l’a pas inclus, mais il était certain qu’il arriverait plus tard. Après une bêta en décembre, Nintendo a annoncé que le multijoueur serait bientôt disponible.

Grâce au compte officiel de Mario Kart Tour sur Twitter, Nintendo a confirmé qu’à partir du 8 mars à 22h00 (heure de Mexico), tous les utilisateurs pourront jouer contre 7 autres pilotes inconnus dans le monde. via Internet. Cependant, il sera également possible de jouer avec des amis localement ou en ligne.

Comment fonctionne le multijoueur de Mario Kart Tour?

Actuellement, vous vous demandez peut-être comment jouer avec des personnages d’autres utilisateurs même si le multijoueur n’est pas disponible dans le titre. Eh bien, ce n’est pas vraiment multijoueur en temps réel, mais il s’agit des informations des autres utilisateurs. Pour cette raison, il est possible de voir son nom dans les jeux; Cependant, vous ne pouvez pas jouer directement avec eux. Les ligues fonctionnent de la même manière: votre meilleur score est enregistré et vous vous battez pour le vaincre, mais jamais en communication directe.

Avec l’arrivée de ce mode, l’option Multijoueur sera enfin activée dans le jeu. Pour en profiter, il vous suffira de le sélectionner et il est prévu que vous puissiez choisir entre des amis localement ou via Internet, ainsi qu’avec des personnes aléatoires, et mettre vos compétences devant le volant contre d’autres utilisateurs.

Il est important de dire que cet ajout sera gratuit. Contrairement à la version bêta, arrivée en décembre et nécessitant un abonnement Gold Pass (4,99 $ USD ou 95 $ MXN par mois), le mode multijoueur sera accessible gratuitement à tous, donc il ne faudra pas plus qu’une connexion Internet Pour profiter de ce mode de jeu.

Nous partagerons plus d’informations sur le multijoueur lorsque Nintendo publiera la mise à jour.

Le mode multijoueur pour #MarioKartTour sort le 8 mars à 20 h 00 PT! Vous pouvez affronter sept autres joueurs, qu’ils soient amis dans le jeu, à proximité ou dans le monde. Êtes-vous prêt à jouer? pic.twitter.com/IRwBONq560

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 mars 2020

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par cette fonctionnalité? Vous attendiez-vous à ce que Nintendo l’ajoute? Allez-vous jouer avec une connaissance? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que le titre est constamment mis à jour. Ce dernier a ajouté la saison de Mario Bros et avec lui, de nouveaux pilotes, des pistes, des défis et bien plus encore. La saison est renouvelée tous les 14 jours, mais chaque semaine, vous pouvez trouver de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Nous vous laissons avec une bande-annonce de l’actuelle.

Mario Kart Tour est disponible sur les appareils avec iOS et Android. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez cette page.

