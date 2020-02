Enfin! Une fonctionnalité que les utilisateurs demandaient est déjà arrivée sur Xbox One

Lorsque les consoles débutent normalement, elles n’ont pas les caractéristiques souhaitées par l’utilisateur. Cependant, grâce à l’ère dans laquelle nous vivons, les développeurs peuvent travailler sur des mises à jour pour améliorer les performances et ajouter des fonctionnalités. C’est précisément grâce à ces ajouts que certains joueurs Xbox One peuvent déjà essayer une fonction qu’ils attendaient depuis longtemps.

Grâce à reddit, l’utilisateur rockstarleopard a partagé avec la communauté des utilisateurs de la console Microsoft qu’il est possible d’éjecter les disques via le contrôle et qu’il n’est plus nécessaire d’appuyer sur le bouton système. Cela a été très bien accueilli par les joueurs, car enfin, pratiquement à la fin du cycle de vie de la Xbox One, Microsoft activera cette fonctionnalité, qui peut être activée avec le bouton X sur le contrôleur de console. Cela était possible sur Xbox 360, mais pour une raison quelconque, Microsoft l’a supprimé sur Xbox One.

Si vous attendez cette fonctionnalité depuis longtemps, la mauvaise chose est qu’il est probable que vous devrez attendre, car ce n’est pas une fonction qui est confirmée pour tous les utilisateurs de Xbox One. Ce que nous voulons dire, c’est que, bien que la fonctionnalité a déjà atteint la console, seuls les membres du programme Xbox Preview peuvent l’utiliser jusqu’à présent, mais nous ne doutons pas que grâce à l’acceptation, elle arrivera bientôt dans une mise à jour pour tous les joueurs.

Vous vous demandez peut-être à quel point cette fonction serait utile s’il y a un bouton sur la console pour retirer le disque. Eh bien, ce qui se passe, c’est que parfois le bouton ne répond pas correctement et les utilisateurs peuvent avoir du mal à éjecter le disque. Dans d’autres cas, le bouton peut même être complètement endommagé et la seule façon possible de jouer est d’utiliser des titres numériques. Dans ces situations, les joueurs n’auraient plus de problèmes à utiliser des disques.

D’un autre côté, il y aura aussi ceux qui au milieu d’une session importante ne veulent pas quitter le canapé et veulent juste éjecter le jeu (bien qu’ils doivent ensuite le parcourir pour le sauvegarder ou le changer), ou veulent juste avoir une autre façon de l’éjecter, la bonne chose est Ils auront une option de plus.

Nous vous laissons l’image partagée par rockstarleopard.

Image: rockstarleopard, reddit

Que pensez-vous de cet ajout? Êtes-vous de ceux qui ont demandé cette fonctionnalité? L’avez-vous déjà essayé grâce au programme Xbox Preview? Voulez-vous qu’il arrive pour tous les joueurs? Dites-le nous dans les commentaires.

Cette nouvelle est très proche de l’arrivée de la nouvelle mise à jour de la console pour tous les joueurs, qui ajoute une nouvelle interface et de nombreux autres changements. D’un autre côté, si vous êtes prêt pour le changement de génération de console, nous vous disons qu’aujourd’hui Microsoft a révélé de nouvelles informations sur la Xbox Series X, qui auront des fonctionnalités très intéressantes.

Si vous êtes intéressé par plus de nouvelles liées à Xbox One, nous vous invitons à consulter cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.