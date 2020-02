Enhanced Edition se rendra à N.Switch le 26 mars

Le passage du temps fait toujours une brèche. Parfois, cela fait du bien à certains, ou il semble que l’on ne passe pas de temps pour eux. C’est le cas du JRPG classique, dont le style pixel art si typique de Super Nintendo et Mega Drive est toujours aussi merveilleux qu’il l’était à l’époque. Wow, qu’à ce stade de l’histoire, un monstre du genre tel que Dragon Quest XI S: Echoes of a lost past inclut la possibilité de jouer toute l’aventure comme si nous l’étions à cette époque si nous la préférons à ses graphismes incroyables en dit long sur la popularité actuelle envers ce type de propositions. Nous avons également Octopath Traveler, qui est fermement engagé dans cette conception artistique en essayant de la porter à un autre niveau. Pour lui développeur Stegosoft et éditeur Dangen Entertainment ont décidé de ramener Ara Fell, un JRPG de style classique qui a été mis en vente sur PC en 2016, avec son édition améliorée, qui sortira sur toutes les plates-formes, à savoir Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC, iOS et Android 26 mars prochain.

La montée de Fell

Ara Fell: Enhanced Edition présente le voyage typique d’un héros, où notre protagoniste, dont le nom est la couverture du jeu, doit se lancer dans une aventure à travers son monde où il rencontrera toutes sortes d’amis et de méchants pour sauver sa maison. D’une part, la clé du progrès sera d’aller explorer tous les coins de votre vaste monde ouvert, mais oui, avec une tête, car nous ne serons pas prêts à avancer selon quels domaines en fonction de notre niveau. D’un autre côté, les combats sont l’autre pilier du jeu, devoir personnaliser consciemment notre équipe et établir une bonne stratégie si nous voulons vaincre chaque boss final et ses individus mécaniques.

Que pensez-vous de l’arrivée future d’Ara Fell sur Nintendo Switch? Cette édition améliorée sert à renouveler le système de combat, ajouter nouvelles classes et compétences aux personnages de notre équipe, ainsi que nouvelles missions annexes, revoir l’interface utilisateur, améliorer le système de craquage d’objets, ainsi que le système de relations entre les personnages, et incorporer un nouveau système d’enchantements, de nouvelles difficultés, un système de sauvegarde automatique et l’intégration avec Twitch. Cependant, cette version ne comporte pas de nouveauté qui serait la bienvenue: des textes en espagnol, avec des options en anglais et en japonais. À plus!

