Enquête de démonstration Square Enix

Il y a quelques mois, Square Enix a surpris les joueurs avec l’annonce de Bravement par défaut II, un nouvel épisode de cette saga qui mettra en vedette de nouveaux protagonistes et dont l’histoire se déroulera dans un monde totalement nouveau. Donc, depuis la semaine dernière, les joueurs peuvent télécharger un version d’essai via le Nintendo Switch eShop et, comme cela s’est produit avec Octopath Traveler, un enquête pour connaître l’opinion des joueurs. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails!

Les joueurs peuvent aider à améliorer Bravely Default II grâce à une nouvelle enquête publiée par Square Enix

Team Asano, l’équipe en charge de cette saga, prend très au sérieux l’opinion des joueurs, comme on pouvait déjà le voir dans Octopath Traveler, un jeu dans lequel ils ont mis en œuvre diverses améliorations après avoir reçu les commentaires de ceux qui avaient pu tester le première démo. Donc avec Courageusement Par défaut II La même chose se produit, car une enquête a été activée afin que tous ceux qui ont déjà parcouru la zone désertique de ce nouveau monde puissent leur donner leur avis. Afin de répondre à la enquête vous devez accéder ce lien et connectez-vous avec notre compte Square Enix, donc si nous n’en avons pas, sa création n’est pas une chose compliquée.

De cette façon, il est clair que Bravely Default II arrivera à la console hybride du Big N tout au long de cette même année 2020, mais en attendant, nous pouvons prendre quelques heures pour sa démo, afin de rendre l’attente plus supportable. Et vous, avez-vous joué les deux précédents jeux principaux qui ont atteint l’Occident en 3DS? Envie de jouer cette suite qui se veut indépendante du monde de Luxendarc?

