Enregistrez vos yeux et transformez votre casque virtuel pour garçon en une console ordinaire

Image: Evan Amos (domaine public)

Les moddeurs de console rétro iFixRetro ont récemment entrepris la tâche ingrate de réhabiliter un vieux garçon virtuel battu et de le transformer en une console indolore avec laquelle ils pourraient s’asseoir sur une étagère et jouer à des jeux sur leur téléviseur. Qui ne souhaite pas pouvoir revenir jouer à Virtual Boy Wario Land sans se ronger le visage dans le casque VR archaïque de Nintendo?

La «consolation» d’un Virtual Boy n’est pas la plus facile en raison de l’affichage complexe du matériel de 1995, mais les résultats élégants d’iFixRetro ont été rendus possibles grâce en partie à un nouveau boîtier imprimé en 3D.

L’équipage iFixRetro y a placé une carte mère à partir d’un casque Virtual Boy original avec une carte Virtual Tap et un émulateur de servo. Conçu par le modeur de la console appelé Furrtek, le servo-émulateur incite efficacement le matériel Virtual Boy à penser qu’il s’écoule de l’écran du casque d’origine tout en étant effectivement émis vers un téléviseur. Le Virtual Tap, quant à lui, vous donne la possibilité de sortir les graphiques Virtual Boy dans un rapport plus grand pour mieux s’adapter aux téléviseurs.

Le Virtual Boy est l’un des flops les plus connus du jeu, mais comme il ne se vend pas bien, il possède également une minuscule bibliothèque de jeux que la plupart des gens n’ont jamais touché et n’ont jamais été portés. Cela inclut Virtual Boy Wario Land mais aussi Jack Bros., un spin-off aventure-action de la série Megami Tensei d’Atlus, et le jeu de tir à défilement vertical de Hudson Soft Vertical Force. Aucun de ces jeux n’était étonnant, mais méritait nécessairement d’être jeté dans la poubelle de l’histoire non plus.

Et maintenant, au moins, il existe une solution solide pour les jouer sans vous forcer le cou et faire bombarder vos globes oculaires avec des lignes rouges à bout portant.

