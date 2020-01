Ensemble Eufy Robovac, bottes XTRATUF, manette Nintendo Switch Pro, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Meilleures offres technologiques du jour

Abandonnez tous vos adaptateurs d’alimentation séparés et consolidez avec ce nouveau chargeur Anker 65W à 4 ports. Ce gadget astucieux offre un total de quatre ports; un USB-C de 45 W et trois USB standard qui produisent un total de 20 W de jus.

Cela vous permet de charger un gros appareil, comme un ordinateur portable, à côté d’un tas de petits appareils, comme les smartphones et les trackers de fitness, sans qu’ils monopolisent toutes les prises de votre multiprise.

Utilisez notre code exclusif KINJA045 pour faire baisser le prix à seulement 40 $. Il s’agit de la première remise sur ce produit particulier et une bonne à cela.

40 $

D’Amazon

3 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Pourquoi utiliser un aspirateur traditionnel alors qu’il est 2020 et que vous pouvez demander à un robot de le faire pour vous? La vie est beaucoup trop courte pour perdre du temps à passer l’aspirateur. Aujourd’hui seulement, vous pouvez obtenir un Eufy RoboVac 30C pour 192 $, plus une balance intelligente Eufy gratuite.

Le RoboVac est mis à niveau WiFi et fonctionne avec des services de commande vocale comme Alexa et Google Assistant. Vous n’aurez pas à vous soucier de ce vide dans les endroits que vous ne voulez pas, car il est livré avec des bandes de bordure. L’aspirateur a un corps ultra-mince et peut fournir plus de 100 minutes d’aspiration constante, puissante et silencieuse.

45 $

D’Amazon

6626 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

192 $

D’Amazon

925 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Voici ce que vous devez faire: ajoutez à la fois le clip et le code de réduction sur l’Eufy RoboVac 30C, puis ajoutez-le au panier plus la balance intelligente Eufy. Utilisez ensuite le code promotionnel SMARTEUFY lors de votre commande.

Lancez la nouvelle année en organisant enfin vos câbles avec cet organiseur autocollant à prix réduit. Ignorez les photos sur la page du produit. Lorsque vous commandez, vous obtiendrez une unité à cinq trous avec un autocollant de style 3M afin de pouvoir le fixer à votre bureau ou à l’arrière de votre console de home cinéma. Pour 2 $, c’est un achat impulsif. Alors allez-y, c’est une façon stupide et bon marché d’améliorer votre vie.

3 $

Depuis amazon Utilisez le code ZXC79NUP

GMG peut obtenir une commission

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Vous voulez avoir l’air d’avoir déjà fait du camping auparavant? Procurez-vous cette tasse en aluminium IMUSA à 2 $. Qu’y a-t-il à dire … euh, vous pouvez en boire des liquides et si vous optez pour un look minimaliste pour vos ustensiles de cuisine, c’est votre chance. C’est généralement environ 10 $, donc c’est une bonne affaire.

2 $

D’Amazon

773 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Avez-vous déjà fait un pot de riz et réalisé que vous en aviez fait assez pour nourrir 20 personnes? Oui, nous avons tous été là. Si vous faites cuire du riz chaque semaine mais que vous détestez jeter les restes, il est temps de vous procurer un cuiseur à riz. Le Dash Mini Rice Cooker vous empêchera de gaspiller de la nourriture. Il est livré avec un pot antiadhésif afin que vous n’ayez pas ce problème de riz accroché lorsque vous nettoyez après la cuisson. Le modèle noir est tombé à 15 $ sur Amazon.

15 $

D’Amazon

22 achetés par les lecteursGMG peut recevoir une commission

À moins que vous ne viviez dans une bulle géante, les taches sur votre tapis sont une garantie à vie. Les enfants, les animaux domestiques et la maladresse quotidienne sont la principale cause de taches et de taches provoquant des maux de tête. Vous pouvez les affronter facilement lorsque vous obtenez un système de nettoyage de tapis Resolve Easy Clean Pro. À l’heure actuelle, vous pouvez accrocher cela pour seulement 14 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 25%.

18 $

D’Amazon

9 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Vous remplissez tout votre papier toilette supplémentaire sous l’évier? Ce n’est pas idéal, mais c’est une option. Si vous cherchez une meilleure solution, vous pouvez obtenir ce support de toilette de rangement pour petite salle de bain. À l’heure actuelle, il coûte 29 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 20%. Il peut être utilisé comme véritable porte-papier de toilette, ainsi que comme unité de stockage pour quatre rouleaux supplémentaires, ainsi que certains produits de nettoyage pour salle de bain.

29 $

D’Amazon

2 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Aimez-vous les baisers de votre chien, mais détestez-vous leur mauvaise haleine? C’est la bénédiction et la malédiction d’avoir un chien. Vous pouvez les aider à mieux respirer en achetant un lot de 96 produits dentifrices dentaires pour chiens GREENIES TEENIE au prix de 8 $. Vous pouvez accrocher ces chews pour cet ultra-low-cost lorsque vous coupez le coupon 40% Subscribe & Save.

Les GREENIES TEENIE sont les meilleurs pour les chiens entre cinq à 15 livres. Si votre chien est plus grand, ne vous inquiétez pas, les autres tailles sont également à 8 $ (mais la taille Teenie est la meilleure valeur, car elle est de 8 $ pour 96 gâteries). Vous pouvez obtenir 45 petites croquettes pour chiens entre 15 et 25 livres, 27 croquettes régulières pour chiens entre 25 et 50 livres et 17 grosses friandises pour chiens entre 50 et 100 livres.

N’oubliez pas que lorsque vous coupez un coupon Subscribe & Save, la remise n’est appliquée qu’à la première commande. Sinon, votre remise est comprise entre 5 et 10% sur les futures commandes. Vous pouvez annuler les commandes Subscribe & Save à tout moment.

8 $

D’Amazon

188 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

8 $

D’Amazon

79 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

8 $

D’Amazon

68 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

8 $

D’Amazon

107 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

C’est formidable que tout le monde se concentre sur sa santé mentale et physique pour commencer la nouvelle année, mais TBH, nous avons quelque chose de mieux. Abandonnez votre vie réelle et partez en vacances surréalistes. Pour le moment, vous pouvez réserver un vol aller-retour en classe économique ou en classe affaires sur Emirates, à partir de 409 $. Cette offre concerne les vols vers la Grèce, l’Afrique du Sud, Dubaï, Bali, Le Caire et plus encore.

Commencez 2020 du bon pied et réservez votre vol Emirates avant le 10 janvier. Ces prix sont susceptibles de changer en fonction de l’aéroport de départ.

Laissez le passé mourir, ou du moins branchez ce chargeur à double port Anker récemment publié pour apporter la prise plus légère de votre voiture à 2020. Utilisez le code KINJA275 pour ramener le prix à seulement 21 $. Cette prise particulière offre deux ports USB-C à charge rapide, un 30 W (parfait pour les ordinateurs portables et les appareils plus gros) et un 18 W pour charger tout votre équipement.

21 $

À partir d’Amazon Utilisez le code https

GMG peut obtenir une commission

Utilisez le code promo 33OFFYEAREND pour faire baisser le prix de l’attachement de bidet de luxe à température réglable de Superior Bidet à 27 $. Le point culminant de ce bidet particulier, à part le prix bas stupide, est le fait qu’il a une température d’eau réglable. Si vous vivez dans des régions du pays qui connaissent réellement toute la force de l’hiver, vous serez heureux d’avoir investi dans cette fonctionnalité particulière.

Comme avec tous les bidets supérieurs, celui-ci s’installera facilement et donnera à votre fond le nettoyage qu’il mérite. N’oubliez pas d’utiliser le code promotionnel à la caisse pour obtenir le meilleur prix.

27 $

D’Amazon

4 achetés par les lecteursGMG peut recevoir une commission

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Tout le monde est tellement concentré sur la perte de poids maintenant que c’est une nouvelle année / une nouvelle décennie. Ne vous forcez pas à vous adapter à des jeans qui ne sont plus confortables. Au lieu de cela, procurez-vous une paire de pantalons dans laquelle vous vous sentirez vraiment à l’aise. Vous pouvez obtenir une paire de pantalons Stretchy Tech Traveler pour seulement 30 $ chez Jachs lorsque vous utilisez le code promo TRV.

Si vous n’êtes pas fatigué de toutes les offres de remise en forme du Nouvel An, vous êtes au bon endroit. Aujourd’hui, vous pouvez économiser jusqu’à 30% lorsque vous achetez la Gold Box des produits Fitness & Wellness sur Amazon. Vous pouvez obtenir des barres protéinées, des tapis de yoga, des blocs de yoga et des bandes de résistance sans gluten.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une vente Gold Box, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd’hui uniquement et jusqu’à épuisement des stocks.

19 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

19 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

15 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

11 $

D’Amazon

5 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

11 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

10 $

D’Amazon

28 achetés par les lecteursGMG peut recevoir une commission

C’est à cette période de l’année que vous devez commencer à stocker votre garde-robe avec des vêtements et des chaussures adaptés aux conditions météorologiques. Vos baskets habituelles ne vont tout simplement pas les couper. Obtenez une paire de bottes de pont XTRATUF pour 75 $ (20 $ de rabais) chez Huckberry.

Si les bottes peuvent supporter le temps en Alaska, elles peuvent résister à toutes les conditions météorologiques. La botte de pont est 100% étanche et avec une semelle adhérente pour durer même dans les pires conditions. La botte XTRATUF a une doublure Xpresscool légère, qui est en néoprène qui évacue l’humidité pour garder vos pieds au frais et au sec pour un confort toute la journée.

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer un Morakniv de 4,1 pouces pour un prix bas de tous les temps de 11 $. Que vous souhaitiez un moyen bon marché pour commencer à sculpter des cuillères ou que vous souhaitiez un couteau utilitaire pour les situations juste au cas où vous faites du camping, ce Morakniv est une excellente option.

Il propose une lame Sandvik en acier inoxydable de 4,1 “et une gaine pratique avec un clip de ceinture. Assurez-vous de le laisser derrière vous lorsque vous volez. Pour une certaine perspective, cette lame se vend 17 $ sur Amazon en ce moment.

17 $

D’Amazon

37 achetés par les lecteursGMG peut recevoir une commission

Meilleures offres média d’aujourd’hui

Pour certains, Batman: The Animated Series est l’itération définitive du croisé capé et maintenant vous pouvez le récupérer dans son intégralité pour un faible 42 $ en Blu-ray et numérique. Vous adorerez son magnifique style d’animation inspiré de l’art déco et sa narration magistrale, et vous pourrez voir Batman se frayer un chemin à travers toute sa galerie de voyous, ce qui est toujours un régal.

N’oubliez pas que ce prix n’est disponible qu’aujourd’hui et qu’il se vendra probablement avant la fin de la journée. Alors, procurez-vous le vôtre avant que The Riddler arrive.

42 $ US

D’Amazon

1087 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Profitez de tous les avantages d’un abonnement PlayStation Plus pour une année entière pour un faible 45 $. Si vous possédez une PS4, cet abonnement vous donne quelques jeux «gratuits» à jouer par mois en plus de l’accès en ligne. Pour janvier, vous aurez la chance de jouer à Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator.

Si vous possédez une Nintendo Switch, vous aurez besoin d’une manette Switch Pro. Que vous jouiez à Overwatch ou à tout autre jeu compétitif, le Joy-Con ne le coupera tout simplement pas. Bien qu’ils soient amusants, Joy-Con n’est tout simplement pas assez confortable pour jouer pendant de longues périodes.

Si vous voulez mon avis, utilisez le Switch Pro Controller la plupart du temps et conservez le Joy-Con lorsque vous n’avez pas d’autres choix. Mieux encore, ce prix de 55 $ est l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. Procurez-vous le vôtre dès aujourd’hui.

Toujours à la recherche des meilleures souris de jeu, la souris Razer Deathadder Elite Gaming est réduite à son prix le plus bas sur Amazon. Il y a beaucoup à aimer à propos de cette souris élégante et confortable, y compris un capteur optique de niveau de jeu et suffisamment d’éclairage RVB pour faire rougir Rudolph.

Le DeathAdder Elite propose un capteur de 16 000 DPI et des commutateurs mécaniques pour vous assurer d’avoir un avantage sur vos adversaires.

Vous voulez en essayer un ou l’acheter pour le joueur de votre vie cette saison des Fêtes? Ce n’est que 25 $ en ce moment, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. Et ne vous inquiétez pas des remords de l’acheteur, c’est moins cher que le Black Friday.

$ 25

D’Amazon

1494 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Les véritables écouteurs sans fil Powerbeats Pro d’Apple ne coûtent plus que 200 $. Si vous voulez une alternative sportive aux AirPods Pro, ce sont ceux-là qu’il vous faut.

Avec la puce H1 d’Apple, ils promettent le même niveau de commodité que les AirPod, comme Siri mains libres et un couplage super facile avec d’autres appareils Apple. Ce modèle promet également jusqu’à 9 heures d’écoute, en plus avec l’étui de chargement.

Nous en avons déjà parlé, mais c’est la première fois que cette remise s’applique aux autres couleurs; Ivoire, mousse et marine. Si vous avez cherché un accord sur ces coloris plus sophistiqués, c’est l’accord qu’il vous faut.

200 $

D’Amazon

264 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Avez-vous pris un tas de belles photos avec votre famille pendant les vacances? Pourquoi ne pas les exposer à tout le monde? Vous pouvez vous procurer un ensemble d’étagères flottantes MaidMAX à 2 niveaux pour seulement 20 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo A2VUW68S.

20 $

Depuis Amazon Utiliser le code A2VUW68S

88 achetés par les lecteursGMG peut recevoir une commission

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez récemment mis à niveau vers un SSD m.2 plus grand (comme je l’ai fait), vous serez heureux de savoir que, comme d’autres disques, il peut être réutilisé pour être un stockage externe ultra rapide. Ce boîtier Sabrent sans outil facilite la tâche et vous permet d’accomplir la tâche sans outil. Mieux encore, il utilise USB-C, ce qui signifie qu’il est essentiellement à l’épreuve du temps.

Coupez simplement le coupon sur la page pour faire tomber cette unité particulière à seulement 35 $.

45 $

D’Amazon

121 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Si votre sac d’ordinateur portable a connu des jours meilleurs, jetez-le à la poubelle. Vous pouvez obtenir un sac pour ordinateur portable en cuir vintage Lifewit pour seulement 24 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo Z4S6KBHE. Le sac peut tenir bien plus que votre ordinateur portable, vous pouvez également y jeter une tablette, des clés, des livres, etc.

24 $

Depuis amazon Utilisez le code Z4S6KBHE

606 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

REI, qui abrite des équipements de plein air comme des manteaux, des sacs à dos, des chaussures, des tasses et d’autres choses que vous voudrez peut-être emporter avec vous en camping ou en randonnée, vide ses stocks avant la fin de l’année. Pour aider à sortir la porte, la société réduit jusqu’à 50% la plupart de ses vêtements et chaussures pour hommes et femmes, et encore plus sur certains équipements qui ont déjà été récemment réduits.

Si vous cherchez à dépenser l’argent des Fêtes que vous avez gagné ou reçu, pourquoi ne pas réapprovisionner votre placard? Vous pouvez obtenir jusqu’à 70% de réduction sur les pulls de Jachs | lorsque vous utilisez le code promo SWT à la caisse. Les chandails commencent à seulement 26 $ lorsque vous utilisez le coupon.

Si vous traitez toujours Star Wars: The Rise of Skywalker, vous pouvez embrasser votre amour Star Wars d’une autre manière. C’est le moment idéal pour faire le plein de kits de construction LEGO. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir l’ensemble Battle of Hoth pour seulement 24 $ tandis qu’un tas de kits de construction Star Wars LEGO sont marqués sur Amazon.

48 $

D’Amazon

12 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

40 $

D’Amazon

58 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

24 $

D’Amazon

32 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

23 $

D’Amazon

3 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

24 $

D’Amazon

2 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

16 $ US

D’Amazon

3 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Les SSD portables peuvent vous offrir des quantités de stockage massives qui se transfèrent incroyablement rapidement. Le Lexar externe de 500 Go de Lexar est à un prix record de 80 $, ce qui en fait un excellent ajout à votre sacoche.

79 $ US

D’Amazon

48 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Si vous aimez préparer votre déjeuner, au lieu de déposer 10 à 15 $ par jour dessus, vous avez de la chance. Vous pouvez obtenir une grande boîte à lunch isolée Lifewit pour seulement 9 $ lorsque vous coupez le code promo sur la page et le code ZW2D8WKJ à la caisse. Cette boîte à lunch peut contenir tout votre déjeuner, ainsi que quelques collations pour vous aider à durer toute la journée de travail. Ou, si vous avez besoin d’une mini glacière pour un hayon ou une fête, cette boîte à lunch isolée peut contenir 12 canettes ou six grandes bouteilles.

9 $

Depuis amazon Utilisez le code 2UNSTZ6O

1065 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

Il est temps de ranger votre litière d’automne et de vous acheter une couette géante pour préparer l’hiver des «montagnes russes polaires». Crane & Canopy a un assortiment de modèles amusants disponibles lors de leur méga vente d’hiver. Vous pouvez accrocher certains articles jusqu’à 60% de réduction pendant la vente. La méga vente d’hiver Crane & Canopy se déroule maintenant jusqu’au 5 janvier 2020. La remise sera automatiquement appliquée dans le panier, aucun code promo requis.

Si vous cherchez à alimenter plusieurs appareils à la fois, vous avez de la chance. Cette station de charge RAVPower 60W à 6 ports coûte seulement 15 $ lorsque vous coupez le coupon de 2 $ et utilisez le code promo KINJAM28. Il dispose de six ports de charge rapide pour charger simultanément des téléphones, des tablettes ou une combinaison des deux. Il dispose d’une alimentation de 60 W pour charger vos appareils à pleine vitesse.

15 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJAM28

1810 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

