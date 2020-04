Entrées de soupape, classées

Valve est une société de jeux vidéo qui exécute principalement Steam mais publie parfois des jeux vidéo. En fait, il y a quelques semaines à peine, ils ont sorti un nouveau jeu Half-Life. Et avant que chacun de leurs jeux ne commence, vous verrez une courte vidéo avec leur nom et une image effrayante ou étrange représentant une ou plusieurs vannes. Classons ces introductions.

Il y a quelques-unes de ces différentes intros flottant sur le Web. Certains faisaient partie de jeux entièrement publiés et d’autres n’apparaissaient que dans des bêtas ou des démos divulgués. Certains d’entre eux sont si similaires qu’ils n’ont pas vraiment besoin d’être divisés et classés séparément.

Quoi qu’il en soit, assez de préambule. Commençons cette liste.

6. The Eye Guy

C’est l’un des plus emblématiques de la liste tel qu’il est apparu avant de démarrer Half-Life et Half-Life 2 ainsi que d’autres projets Valve. Bien qu’il s’agisse d’un classique, il est également ennuyeux. Les vidéos de logo Valve plus tard et plus tôt ont fait plus ou étaient effrayantes ou rebutantes. Ceci est juste une photo d’un mec avec un morceau de plomberie dans l’œil et le logo Valve collé dessus. Rien de spécial.

5. Le chauve

Ceci est le cousin cool de Eye Guy. La plupart des gens le voyaient chaque fois qu’ils jouaient à The Orange Box, une grande collection de nouveaux et anciens jeux Valve qui est toujours l’un de mes packages de jeux préférés jamais sortis.

Il y a un peu plus de mouvement dans cette image. Je l’ai placé au-dessus d’Eye Guy car il a l’air un peu plus effrayant. Quelque chose de ne pas voir le visage de cet homme et la façon dont la valve ressemble à un morceau solide de son crâne me fait toujours un peu mal à l’aise.

4. Tant de soupapes

Toutes les intros de Valve ne présentent pas l’horreur corporelle et les mecs chauves. Il y a aussi ce logo vu avant de démarrer le jeu VR de Valve, The Lab. Au lieu d’attraper une personne de la rue de Seattle et de lui coller une valve sur le visage, nous obtenons une pièce remplie du sol au plafond avec des valves rouges.

Autant de valves de tailles différentes, qui vous entourent en VR. Dans une vidéo Youtube, cela peut ne pas sembler cool, mais dans un casque VR, c’est trippant.

3. Le chauve se retourne!

La première fois que j’ai démarré Portal 2, j’étais tellement excité! Un nouveau jeu de portail! Un nouveau jeu de Valve! Plus de Glados! Yay! Puis l’intro Valve est apparue et c’était mon vieux pote chauve avec valve dans la tête. Et puis quelques secondes plus tard, le putain de mec a bougé. Il a déménagé!?

J’avais passé des années à jouer à des jeux Valve à ce stade et j’étais devenu tellement habitué à voir Bald Dude ou Eye Guy apparaître pendant quelques secondes sous forme d’images statiques, donc au moment où cet homme a commencé à se retourner, j’ai crié un peu. Maintenant, c’est juste un moment effrayant, mais à ce moment-là, c’était un petit saut.

2. Le chauve se retourne (lentement) EN VR!

Quand j’ai commencé Half-Life: Alyx pour la première fois, j’étais bien sûr excité. Je suis un grand fan stupide de Half-Life et j’attendais depuis des années pour enfin jouer à un nouveau jeu se déroulant dans cet univers. Mais j’étais également ravi de voir à quoi ressemblerait la nouvelle introduction de Valve. J’ai donc vérifié que mon casque était confortable et parfaitement ajusté sur ma tête avant de commencer le jeu. J’étais prêt pour l’intro.

Et puis BAM! Le Chauve était de retour, bébé! Mais cette fois, il était beaucoup plus grand et semblait être un véritable modèle intégré au moteur et non une photo. Et il bouge aussi. Il semble que Valve aime le plus cette vidéo d’introduction et l’a ramenée et utilisé la VR pour la rendre encore plus effrayante.

1. Le court métrage

Une démo du moteur Goldsrc de Valve contenait une intro de logo très élaborée. Tout d’abord, nous voyons l’extérieur d’un bâtiment en pierre. Ensuite, la caméra fait le tour de l’endroit et nous voyons à l’intérieur un homme torse nu dans une grande pièce avec une machine devant lui. La caméra passe à travers l’une des fenêtres carrées et zoome sur l’homme. Il tire ensuite un levier, se penche sur un bloc et enfonce une putain de valve dans le côté de sa tête. Il est également sur le côté de sa tête, la première et la seule fois où Valve placerait le morceau emblématique de métal rouge ici.

Une intro étrangement violente et étrangement effrayante. Ce fut la première vidéo d’introduction de Valve et à l’avenir, ils ont atténué les choses. Ils font toujours horreur du corps dans les vidéos, mais nous n’avons plus besoin de les regarder FAIRE le monstre. Merci, Gabe.

La plupart des sociétés de jeux vidéo ont de vieilles vidéos d’introduction ennuyeuses pour le logo de leur entreprise. Peut-être que cela tombe dans un cadre ou un peu de musique joue avant de disparaître. Pas de valve. Ils s’amusent avec leurs courtes vidéos avec logo. Parfois simple, parfois complexe, souvent bizarre et effrayant aussi. Je ne les saute jamais ou ne les modifie pas de mon jeu. Comme l’intro des Sopranos ou l’ouverture de LOST, ces vidéos d’intro font partie de l’expérience.

Ce n’est pas un jeu de Valve si je ne vois pas d’abord une petite horreur corporelle.

