Entretien avec le créateur de NES, Masayuki Uemura. Faire face à un génie!

Les génies créatifs. Mater âmes de développement dans tous les domaines de la vie, le monde des jeux vidéo n’étant qu’un exemple de plus. Personnalités importantes qui, malheureusement, à de nombreuses reprises, nous ne parvenons pas à mettre un visage devant le youtubeur de service. Masayuki Uemura… ça vous semble? On parle créateur d’une console de jeux (NDA), qui a non seulement détrôné la concurrence, mais a également permis de réduire considérablement les coûts de production volumineux à l’époque. Un homme avec beaucoup de talent et de personnalité avec qui, heureusement, Nintendo Life a pu discuter longtemps et récemment. Et nous pouvons vous assurer que l’entretien en question n’est pas perdu.

NES et Masayuki Uemura. Un tanden très indien

Masayuki Uemura était le manager de Nintendo R & D2, qui produirait non seulement la NES mais aussi la SNES. Il a été lié professionnellement à Nintendo jusqu’en 2004 et est actuellement professeur à l’Université Ritsumeikan de Kyoto. Heureusement, juste avant sa récente conférence au National Museum of Video Games au Royaume-Uni, Uemura a accepté d’être interviewé par Nintendo Life pour aborder divers moments de sa brillante carrière dans le secteur du divertissement électronique.

À cette époque, nous ne savions pas si cela allait être populaire ou non.

Avec ces mots, Uemura a clairement indiqué que le créateur de NES (Famicom en territoire japonais) ne les avait pas tous quand il risquait de tout donner pour ce projet incertain. La création de l’ingénieur Nintendo a été un événement social qui a non seulement jeté les bases du divertissement tel que nous le connaissons aujourd’hui, mais qui a guidé, ou plutôt catapulté, Nintendo à sa position actuelle sur le marché.

Au cours de la longue conversation, Uemura a reconnu que le plus grand défi dans la conception du nouveau système était la réduction des coûts

La réduction des coûts a été le plus grand défi et y parvenir sans compromettre, au-delà de l’aspect externe, les spécifications internes de NES toute une odyssée. La mission ne devait pas dépasser cinq mille yens dans un produit dont le prix de vente serait de quinze mille yens. Quelque chose presque impossible à réaliser.

Selon l’ingénieur lui-même, il était difficile, compte tenu de la rapidité des événements, d’assimiler le succès du système.

À cette époque, il m’a fallu environ six mois pour avoir accès aux rapports sur le nombre d’unités que nous avons vendues et des choses comme ça … Honnêtement, je n’ai pas eu le temps de penser au succès, car j’étais très occupé [muchos] problèmes techniques auxquels Nintendo a été confronté à ce moment-là … Concentré, en particulier, sur la défaillance du bouton A du contrôleur (s’ils avaient choisi le joystick, le taux de défaillance aurait été plus élevé) et les problèmes de surchauffe de la puce LSI.

Concernant les différences de conception entre les cartouches Famicom et NES …

Lorsque nous avons créé la version japonaise de Famicom, l’objectif défini était que ses cartouches étaient presque de la même taille que les cassettes audio (si populaires à l’époque). Réduire les coûts et tout faciliter … Cependant, en pensant à la sécurité du système, nous parions sur une refonte, dans sa version internationale, qui, contrairement à la charge supérieure, protégerait la cartouche et rendrait l’accès aux enfants difficile. D’où l’accès frontal de NES.

Penser qu’à l’époque était envisagée la possibilité que les commandes ou même la connexion entre le système et la télévision étaient sans fil…

Il n’y avait rien de tout cela à ce moment-là. Mais beaucoup de gens l’ont demandé; C’était fou alors.

Et qu’en est-il de la compétition?

Au Japon, le seul concurrent que nous avions à l’époque était SEGA. D’autres designers que j’ai rencontrés ont créé un logiciel pour Nintendo, qui aurait été plus efficace que de risquer de créer du matériel.

Pour terminer, Masayuki Uemura a parlé de son meilleur souvenir de son voyage sur Nintendo. Commentant d’ailleurs la vague de «minis» refonte des systèmes classiques.

Le meilleur moment dont je me souvienne a été lorsque nous avons terminé le développement de Famicom. À cette époque, nous ne savions pas si cela allait être populaire ou non, mais le fait que nous puissions terminer le produit était très satisfaisant. C’était la première mission; assurez-vous de terminer le développement de l’appareil et je l’ai fait, alors j’étais heureux. Actuellement, pouvoir voir ce qui est encore utilisé me fait réaliser l’importance de miser sur la longévité … Par rapport à NES Mini … Pourquoi le faire mini? Je pense qu’ils pourraient encore développer une réplique exacte de Famicom et que les gens l’achèteraient toujours.

Pour conclure cette intéressante interview, nous vous laissons, au pied de la source, le lien vers l’interview complète (en anglais) afin que vous puissiez la lire du début à la fin. Un serveur avance déjà, avec une main dans le cœur (ne soyez pas littéral) que sans des gens comme Masayuki Uemura, NESxtalgia n’existerait même pas.

