Entrez dans l’ambiance pour Animal Crossing: Nouveaux horizons avec cet adorable merch – Guide

Avec Animal Crossing: New Horizons dont le lancement est prévu le 20 mars, nous avons hâte de retourner à la nature sur l’île de Tom Nook et de nous occuper une fois de plus à récolter des fruits, à converser avec les mignons locaux et à faire du potage. Si jamais il y avait un jeu pour Switch, nous savions que nous jouerions dès la seconde où il a été annoncé, Animal Crossing: New Horizons l’est.

Si vous aimez aussi la douce simulation de la vie de la petite ville de la série, il y a un large choix d’accessoires et de produits de marque Animal Crossing disponibles pour vous aider à vous mettre dans l’ambiance du jeu. Des sacs fourre-tout aux étuis, des supports de jeu aux peluches, nous avons rassemblé le meilleur que nous avons trouvé sur Internet ci-dessous, avec le jeu lui-même, bien sûr.

Donc, si Animal Crossing est votre sac, pourquoi ne pas prendre un sac (ou un autre accessoire mignon) avec votre copie d’Animal Crossing, hein? Pas longtemps à attendre maintenant!

Veuillez noter que certains liens sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente qui aide à soutenir le site. Veuillez lire notre Divulgation FTC pour plus d’informations.

Irrésistible, non? Il ne nous était pas venu à l’esprit à quel point nos vies s’amélioreraient avec l’ajout d’une peluche Tom Nook qui nous regardait attentivement depuis l’étagère du bureau. Ils disent qu’il a mal compris, mais nous sommes certains qu’il a un repaire secret quelque part dans un volcan.

Faites-nous savoir lequel des éléments ci-dessus vous avez trouvé difficile de résister, ainsi que tous les autres accessoires CA que vous avez trouvés lors de vos voyages.

