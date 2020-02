Entrez dans les coulisses de GoldenEye 007 avec ce prochain documentaire

GoldenEye 007 est sans aucun doute l’un des jeux vidéo les plus influents de tous les temps. Bien que ce ne soit certainement pas le premier titre FPS à connaître un succès grand public – nous avions déjà vu CONDAMNER au moment où il est arrivé – il a popularisé le genre sur les consoles et ajouté des couches de profondeur, telles que des objectifs de mission uniques et des options multijoueurs locales incroyables. Il est vendu à la tonne et est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux N64 jamais créés.

Le développement du jeu a été planifié pour un nouveau documentaire, qui parle à l’équipe de Rare qui l’a créé ainsi qu’à de nombreux autres experts de l’industrie. L’âge d’or raconte “comment un tel titre révolutionnaire a été créé par une petite équipe non testée et déchaîné sur un public sans méfiance”, grâce à de nombreuses interviews de David Doak, Karl Hilton, Steve Ellis et Grant Kirkhope – tous ceux qui travaillé sur le jeu – ainsi que des journalistes tels que Simon Parkin, Stuart Ashen, Dan Ryckert, Peer Schneider et l’ancien contributeur de Nintendo Life Martin Watts.

Réalisé par Drew Roller – qui partage les crédits d’écriture avec Brok Power – Golden Era devrait être lancé plus tard cette année. Sera-ce aussi drôle que Going for GoldenEye? Peu probable, mais ce sera probablement beaucoup plus informatif.

