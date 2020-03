Epic acquiert la société d’animation faciale Cubic Motion qui a travaillé sur God of War, Hellblade

Par Stephany Nunneley,

Epic Games a acquis la société d’animation faciale basée à Manchester Cubic Motion.

L’annonce a été faite hier par Epic Games et Cubic Motion.

Cubic Motion est responsable de la création d’animations faciales automatisées axées sur les performances pour des titres tels que God of War, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Anthem, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, Marvel’s Spider-Man, Metro Exodus, Horizon: Zero Dawn, Call of Duty: WW2 et autres.

Il crée également des démonstrations en temps réel telles que les performances des personnages en direct Hellblade: Senua Sacrifice au GDC 2016 et la performance des personnages en direct de League of Legends d’Akali pendant la LoL Pro League.

La société a déclaré qu’elle continuerait de travailler avec les développeurs et partenaires existants.

«Nous sommes ravis de rejoindre Epic Games et envisageons avec enthousiasme ce prochain chapitre de notre histoire», a déclaré le PDG de Cubic Motion, le Dr Gareth Edwards. «Ensemble, nous sommes idéalement placés pour repousser les limites de la technologie humaine numérique, apportant toujours plus de réalisme et d’immersion à toutes les formes de divertissement visuel.»

“Notre engagement à répondre aux besoins de l’industrie du jeu vidéo reste inchangé – nous avons l’intention de rester le partenaire de choix pour les développeurs qui ont besoin des personnages numériques les plus convaincants”, a déclaré Cubic Motion dans un communiqué séparé.

“L’animation faciale qui transmet la moindre nuance d’expression humaine est essentielle pour traverser l’étrange vallée, a déclaré le directeur technique d’Epic Games Kim Libreri dans un communiqué (merci, GI.biz).”

L’année dernière, Epic Games a acquis 3Lateral, basé en Serbie, connu pour sa technologie numérique humaine.

“Nous pensons que combiner de manière holistique le moteur Unreal d’Epic avec la création de la plate-forme faciale de 3Lateral et la technologie de résolution de Cubic Motion est le seul moyen de relever ce défi et, en fin de compte, d’atteindre le summum du talent humain numérique avec Unreal Engine”, a ajouté Libreri.

