Epic Caves et lance Fortnite sur la boutique Google, a des opinions étranges sur les applications Android

Fortnite est sorti sur les appareils Android il y a environ 18 mois, mais uniquement en téléchargement autonome, et non dans le cadre du Play Store de Google. Cela désavantage fortement les applications, car les gens ne téléchargent généralement que des applications via une boutique officielle.Epic a donc finalement cédé et rendu Fortnite disponible.

Dans une déclaration envoyée à The Verge, Epic a expliqué que sa décision était le résultat de:

Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme des logiciels malveillants et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer purement et simplement les logiciels obtenus en dehors de Google Play Store.

Ça fait peur! Mais … la plupart n’est pas vrai? Les applications à chargement latéral sur les téléphones Android modernes inviteront le système à demander une fois à l’utilisateur s’il souhaite vraiment installer une application à partir d’une source inconnue, et si vous dites oui, c’est le dernier Android à résoudre le problème. Quiconque a déjà utilisé n’importe quoi, d’Aptoide à Popcorn Time en passant par Pornhub, et des millions de personnes, pourrait vous le dire.

Donc, pour Epic, il suffit de sortir et de dire que, quand nous savons tous que ce n’est pas vrai, c’est sauvage.

Ou non, lorsque vous considérez que la société devait dire autre chose que la vérité la plus évidente, qu’elle ne voulait tout simplement pas payer la réduction de 30% que Google prélève sur toutes les ventes du Play Store. Ce qui n’est abordé qu’à la fin de leur déclaration:

Nous espérons que Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres de toucher et de s’engager dans le commerce avec les clients sur Android et dans le Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent rivaliser sur un règles du jeu équitables.

C’est la chair de tout cela, et c’est quelque chose que nous connaissons et discutons tous à mort. Quoi qu’il en soit, la décision a clairement été prise non pas à cause de l’alarmisme inexistant de Google, mais parce que la plupart des gens ne téléchargeront que des applications à partir du Play Store parce que … c’est l’endroit où vous trouvez et téléchargez des applications sur votre téléphone.

Veuillez noter que Fortnite est disponible sur l’App Store d’Apple, qui prend également une réduction de 30%, depuis 2018.

