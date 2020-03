Epic Games a lancé un label d’édition

Le fabricant de Fortnite Epic Games a déployé un tout nouveau label d’édition.

La société publie de nouveaux titres de Remedy Entertainment, fabricant de Control and Max Payne, ainsi que Playdead et Gen Design, studio d’Inside et Limbo, mieux connus pour The Last Guardian, une exclusivité PlayStation 4. Cette dernière tenue a été mise en place par le vétérinaire de l’équipe Ico, Fumito Ueda.

Le programme prévoit que les développeurs conservent 100% des droits de propriété intellectuelle ainsi qu’un “contrôle créatif complet”. Epic prend en charge tous les coûts de développement, depuis les salaires, via les dépenses administratives telles que le contrôle qualité et la localisation ainsi que le côté publication des choses. Une fois que l’argent d’Epic a été récupéré, c’est une répartition 50/50 entre le géant de Fortnite et le développeur.

“Nous construisons le modèle de publication que nous avons toujours voulu pour nous-mêmes lorsque nous travaillions avec des éditeurs”, a déclaré le fondateur et PDG d’Epic, Tim Sweeney (photo).

Le directeur de la publication Epic, Hector Sanchez, a ajouté: “Gen Design, Remedy et Playdead sont parmi les studios les plus innovants et talentueux de l’industrie, avec de fortes visions pour leurs prochains jeux. Ils auront un contrôle créatif complet, tandis qu’Epic fournira une base solide du financement et des services du projet.

Vous vous souvenez peut-être que Remedy a annoncé hier qu’il avait signé un accord avec “un éditeur majeur” pour deux projets à venir. C’est Epic, probablement à cause du succès de Control qui était une boutique Epic Games exclusive sur PC grâce à 10,5 millions de dollars à la société mère de 505 Games, Digital Bros.

Epic est passé de développeur de jeux et de société de moteurs à la fin de 2018 avec le lancement d’Epic Games Store. Nous avons rencontré Sweeney au GDC 2019 pour discuter davantage de la stratégie de plate-forme de l’entreprise.