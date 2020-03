Epic Games achète les “visages” de God of War, Hellblade ou Spider-Man

De grandes productions de jeux vidéo (que nous appelons dans le secteur “AAA”), toujours à la recherche de plus de photoréalisme, supposons à chaque fois un déploiement technologique plus important. Les effets de lumière impressionnants, la fumée, les explosions, les fusées éclairantes que nous voyons dans nos jeux vidéo préférés, nécessitent de plus en plus de spécialisation. C’est pourquoi de nombreux grands développeurs font appel aux services de certains studios spécialisés dans des tâches très spécifiques, telles que les animations faciales (un aspect de plus en plus pris en charge dans les jeux vidéo).

L’étude qui a reçu le plus de louanges à cet égard ces dernières années est Mouvement cubique, célèbre pour les incroyables expressions faciales de jeux comme Hellblade, God of War ou Spider-Man. Si jusqu’à présent le studio de Manchester était gratuit, ils deviennent désormais la propriété d’Epic Games, comme vous le savez, la société derrière Fortnite ou le populaire Unreal Engine (aussi, ils ont leur propre boutique en ligne de jeux PC , Epic Games Store).

Hellblade: le sacrifice de Senua | Théorie Ninja

L’achat de Cubic Motion par Epic rejoint l’acquisition de sept autres studios depuis début 2019: 3Lateral, Agog Labs, Psyonix, Twinmotion, Houseparty et Quixel. Epic a l’intention de renforcer le potentiel de son moteur Unreal pour la prochaine génération de jeux vidéo, où nous pouvons profiter d’expressions faciales de plus en plus réalistes et détaillées:

Selon les termes du CTO de Epic Games, Kim Libreri: “L’animation faciale, capable de transmettre la moindre nuance de l’expression humaine, est essentielle pour traverser la vallée obsédante. Nous pensons que la combinaison d’Unreal Engine avec la technologie de gréement facial et la technologie d’animation de 3Lateral de Cubic Motion est le seul moyen de relever ce défi et d’atteindre finalement le summum de l’art humain numérique. “

L’acquisition par Epic Games ne compromet pas les plans actuels de l’étude britannique, qui continuera à travailler avec ses partenaires actuels et à maintenir ses effectifs actuels.