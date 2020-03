Epic Games achète une société experte d’animation faciale qui a travaillé sur God of War et Hellblade

Cubic Motion rejoint d’autres sociétés technologiques déjà achetées par des parents Fortnite comme 3Lateral.

Depuis Epic Games, ils continuent d’investir les bénéfices de leur grand succès, Fortnite, et annoncent l’acquisition d’un“entreprise leader dans l’animation faciale”. Il s’agit deMouvement cubique, et parmi son programme met en évidence deux des jeux avec plus de détails dans ce domaine ces dernières années: God of War et Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Nous voulons atteindre le sommet de l’art humain avec Unreal EngineTim Sweeney“Animation facialecapable de transmettre même la plus petite nuance de l’expression humaineest essentiel pour traverser la vallée obsédante “, explique Tim Sweeney, PDG d’Epic Games.” Nous considérons que la combinaison globale de laUnreal EnginelÉpopée avec la création faciale de3 côtéset la technologie Cubic Motion est le seul terme à pouvoir répondre à ce défi, et finalement atteindre le summum de l’art humain avec Unreal Engine “, a ajouté le développeur vétéran.

De Cubic Motion, en attendant, ils espèrent pouvoircontinuer à rechercher plus de réalisme et d’immersiondans toutes les expériences de divertissement dans cette nouvelle étape. “Notre engagement à répondre aux besoins de l’industrie du jeu vidéo n’a pas changé:nous voulons continuer à être le partenaire privilégié des développeursils ont besoin des caractères numériques les plus attractifs », ajoute la société.

Cubic Motion, en plus de Santa Monica Studio et Ninja Theory, a travaillé avec de nombreuses entreprises du secteur, de Rocksteady à Eidos Montréal en passant par DICE, Crytek, Guerrilla et un large etcetera que nous voyons dans leur portefeuille.

Avec ce mouvement, Epic Games continue de renforcer sa présence dans le domaine technologique où, il y a un peu plus d’un an, elle a acquis 3Lateral ou, plus récemment, Quixel et sa gigantesque collection de ressources pour créer des mondes numériques, tandis que dans d’autres secteurs on retrouve l’achat de l’application sociale. Houseparty.

À son tour, la société nord-américaine détenue par Tencent n’oublie pas le développement des jeux vidéo en tant que tels en rachetant les créateurs de la Rocket League. Rappelons enfin que depuis quelques mois, ils investissent dans leur propre commerce en ligne pour PC, Epic Games Store, cherchant à rivaliser avec Steam.

