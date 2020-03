Epic Games acquiert la société d’animation faciale Cubic Motion

Epic Games a acquis la société de technologie d’animation faciale Cubic Motion.

Comme annoncé dans une mise à jour du blog, l’équipe de la société d’animation travaillera en étroite collaboration avec le développeur technologique 3Lateral. Ce dernier a été acquis par la firme américaine en janvier 2019.

La technologie d’animation faciale de Cubic Motion a été utilisée pour créer divers titres triple-A, tels que God of War de Sony Interactive Entertainment et Insomniac’s Spider-Man. La société a également participé à des démonstrations en direct d’Unreal Engine telles que Hellblade: Senua’s Sacrifice.

“Nous sommes ravis de rejoindre Epic Games et envisageons avec enthousiasme ce prochain chapitre de notre histoire”, a déclaré le PDG de Cubic Motion, le Dr Gareth Edwards.

“Ensemble, nous sommes idéalement placés pour repousser les limites de la technologie humaine numérique, apportant toujours plus de réalisme et d’immersion à toutes les formes de divertissement visuel.”

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney (photo), a ajouté: “Les humains numériques ne sont pas seulement la prochaine frontière de la création de contenu, mais aussi l’entreprise la plus complexe en infographie.

“Avec Cubic Motion apportant leur vision et technologie d’animation par ordinateur et leur expertise à nos efforts humains numériques, Epic et notre équipe chez 3Lateral sont un pas de plus vers la démocratisation de ces capacités pour les créateurs du monde entier.”

Le directeur technique d’Epic Games Kim Liberi a conclu: “L’animation faciale qui transmet la moindre nuance d’expression humaine est essentielle pour traverser l’étrange vallée.

“Nous pensons que la combinaison globale du moteur Unreal d’Epic avec la création de la plate-forme faciale de 3Lateral et la technologie de résolution de Cubic Motion est le seul moyen de relever ce défi et, en fin de compte, d’atteindre le summum du talent artistique numérique avec Unreal Engine.”

En 2017, la société d’animation faciale Call of Duty a reçu un financement de 20 millions de dollars.