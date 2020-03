Epic Games acquiert un studio derrière la technologie utilisée dans God of War

Nous sommes à un point où il est de plus en plus nécessaire d’utiliser de meilleures techniques pour atteindre la qualité visuelle digne des jeux AAA. L’un des facteurs les plus importants dans ce département est l’apparence faciale, et Epic Games en est conscient, car ils ont acquis Cubic Motion, studio qui traitait des articulations faciales dans God of War (2018) et Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Dans la déclaration officielle, il a été mentionné que tous les employés de Cubic Motion conserveront leur emploi, seulement maintenant ils seront sous la tutelle d’Epic Games. De même, la société continuera à travailler sur ses projets en cours avec les partenaires et clients existants. C’était le message délivré par Kim Libreri, CTO d’Epic.

«L’animation faciale capable de transmettre la moindre nuance d’expression humaine est essentielle pour traverser la vallée obsédante. Nous pensons que la combinaison globale du moteur Unreal d’Epic avec la création faciale de 3Lateral et la technologie Cubic Motion est le seul moyen de surmonter ce défi et, finalement, d’atteindre le summum de la prouesse humaine avec Unreal Engine.

Cubic Motion rejoint Psyonix, Agog Lab, Twinmotion, Houseparty et Quixel, sociétés acquises par Epic Games ces derniers mois, la plupart se concentrant sur le développement de différents aspects technologiques utilisés dans les jeux vidéo. Pour le moment, on ne sait pas si Epic Games prévoit de faire quoi que ce soit avec toutes ces acquisitions.

Via: GamesIndustry.biz

