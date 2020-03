Epic Games croit que GeForce Now est l’avenir et prend en charge le service avec Fortnite

Son PDG a reconnu qu’il aime le service de streaming NVIDIA et qu’il ajoute plusieurs titres, y compris des titres exclusifs.

Bien qu’il y ait eu une progression de victimes importantes au service desStreaming NVIDIA, tout n’allait pas être mauvais. Tim Sweeney, fondateur et PDG deJeux épiquesa avoué dans son compte Twitter officiel qui soutiennent GeForce Now avec la présence deFortniteet autres titres de sociétés, y compris exclusifs.

Ils étaient d’abordActivision BlizzardetBethesdaet il y a quelques heures, il a été confirmé que le contenu de 2K Games ne sera pas présent pour le moment dans le pari NVIDIA. Des rappels de jeu imminents, sans explication, qui commencent à déranger ceux qui misent sur le service, créé pour être une alternative à Stadia etun système d’avenir.

Sweeney a exprimé son admiration pour GeForce Now en déclarant qu’il est le plus convivial pour le développeur, avec zéro impôt sur le revenu sur le jeu. Les entreprises qui souhaitent favoriser une industrie plus saine,Ils devraient soutenir ce type de service. Pour lui, cette proposition est essentielle dans la lutte contre les monopoles de paiement des OI et de Google Play et leurs 30% d’impôts.

De Epic Games, ils s’attendent à ce que d’ici la fin de l’annéele différend entre Apple et Google, avec XCloud et Stadia entre les deux, s’effondrer et survivre à d’autres types de plates-formes plus conviviales comme GeForce Now. Ici, vous pouvez lire le fil du fondateur sur son Twitter personnel, dans lequel il n’a pas hésité à exprimer son opinion telle qu’il la ressent.

En savoir plus sur: NVIDIA, GeForce Now, Epic Games, Epic Games Store et Fortnite.

.