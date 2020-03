Epic Games devient distributeur de jeux vidéo

Fortnite, sans aucun doute, a changé à jamais l’histoire de Epic Games. Il est difficile de se souvenir d’un jeu actuel qui a réussi à rester dans les premiers lieux de popularité pendant si longtemps et que ses revenus, bien qu’ils soient gratuits, sont enviables pour de nombreuses entreprises. Cependant, dans l’étude de Carolina, ils savent qu’ils ne peuvent pas dépendre d’un seul service, et donc ont fait leur prochain grand pas.

Ceux dirigés par Tim Sweeney ont annoncé Epic Games Publishing, une initiative avec laquelle ils entendent devenir le prochain grand jeu vidéo multiplateforme distribué. Autrement dit, ils résisteront à d’autres géants du secteur tels que Ubisoft, Electronic Arts, Activision et Square Enix, pour mentionner certaines entreprises qui exercent la même activité. Epic ne se divisera pas en studios internes – pour l’instant – pour que les titres soient publiés, mais s’associera à des développeurs de renom.

Epic Games Publishing lance la maison par la fenêtre et distribuera les nouveaux jeux Gène DESIGN (Le dernier gardien), Remedy Entertainment (Alan Wake, Control) et Playdead (Limbo, Inside). En fait, Remedy a profité de l’annonce pour confirmer que, par le biais du nouvel éditeur, ils lanceront deux titres, un “à grande échelle” et un autre projet plus petit, tous deux situés dans le même univers.

gen DESIGN, Remedy et Playdead sont parmi les studios les plus innovants et talentueux de l’industrie et ont de solides visions pour leurs prochains jeux.

Bien sûr, la société ne ferme pas les portes de nouveaux studios qui ont l’intention de rejoindre Epic Games Publishing. Ils ont clairement indiqué qu’ils couvriront 100% des coûts de développement et, plus important encore, respecter pleinement le contrôle créatif et les droits de propriété intellectuelle. “Les développeurs gagnent une part équitable pour leur travail. Une fois les coûts récupérés, les développeurs gagnent au moins 50% des bénéfices totaux”, disent-ils.

L’approche d’Epic Games en matière de publication change fondamentalement le modèle développeur / éditeur et vise à obtenir les conditions les plus généreuses de l’industrie pour les développeurs. De cette façon, les créateurs peuvent se concentrer sur la création des meilleurs jeux. Des informations supplémentaires seront annoncées dans les prochains mois, ainsi que de nouveaux partenaires de développement et de jeu.

Sera-ce un coup dur pour le reste des distributeurs? C’est possible. Nous devons tenir compte du fait que ses réglementations pourraient être assez flexibles et attrayantes pour les développeurs. “Nous créons le modèle d’édition que nous avons toujours voulu pour nous-mêmes lorsque nous travaillons avec des éditeurs”, a déclaré Tim Sweeney, PDG d’Epic Games.

