Epic Games engage le vétérinaire Nike Adam Sussman comme nouveau président

Le fabricant de Fortnite Epic Games a nommé Adam Sussman comme nouveau président.

C’est selon LinkedIn de Sussman, Epic confirmant la nouvelle à GameSpot. Bien qu’il ait passé les cinq dernières années et demie à travailler pour la marque de sport géante Nike – d’abord en tant que chef de la stratégie et du développement mondiaux, puis en tant que chef du bureau numérique – Sussman a principalement travaillé dans l’industrie des jeux.

Entre 2005 et 2007, il a été vice-président et directeur général de Take-Two Interactive, avant de passer quatre ans en tant que vice-président de l’édition mondiale chez EA Mobile. Un bref passage au bras des jeux de Disney, avant une période de deux ans en tant que vice-président directeur de l’édition mondiale chez le géant des jeux Web Zynga.

“Après 5,5 années formidables chez Nike, j’ai décidé de passer à ma prochaine opportunité en tant que président d’Epic Games”, a écrit Sussman sur LinkedIn.

“Nike est une marque incroyable, j’ai eu la chance de travailler avec de nombreuses personnes formidables et je suis tellement fier de ce que nous avons accompli ensemble. Bien que ce soit doux-amer, je suis tellement excité de rejoindre Epic et honoré de faire partie de la remarquable équipe qui a construit l’un des plus grands jeux du monde.

“2020 sera une grande année pour moi et ma femme, trois enfants et deux chiens … Un retour au jeu, un déménagement en Caroline du Nord et une occasion d’aider à changer l’avenir du jeu.”