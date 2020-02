Epic Games, étude Fortnite, annule sa participation au GDC 2020 par le coronavirus

L’édition 2020 de la Game Developers Conference se démarquera par l’absence de plusieurs noms importants à cause du coronavirus. Epic Games est le dernier à rejoindre cette liste.

Par le biais d’une publication sur Twitter, Epic Games a confirmé que le GDC 2020 serait manquant. Comme vous pouvez l’imaginer, la société a cité des préoccupations concernant la santé de ses employés comme raison de prendre cette décision.

“Chez Epic, nous étions ravis de participer au GDC 2020. Malheureusement, l’incertitude entourant les problèmes de santé a rendu impossible l’envoi de nos employés, nous avons donc pris la décision compliquée de manquer l’événement”, a expliqué la société.

Bien qu’Epic Games n’ait pas mentionné directement le coronavirus, l’épidémie de Wuhan, en Chine, a amené plusieurs sociétés à annuler leur participation au GDC 2020. Ainsi, il est clair que la société responsable de Fortnite et Unreal Engine a décidé de le faire pour éviter d’éventuelles infections entre Vos travailleurs

Chez Epic, nous étions ravis de participer au GDC 2020. Malheureusement, l’incertitude entourant les problèmes de santé n’a pas permis d’envoyer nos employés, et nous avons donc pris la décision difficile de retirer la participation.

Restez à l’écoute pour les nouvelles Epic et plus via d’autres canaux.

– Unreal Engine (@UnrealEngine) 27 février 2020

Epic Games n’est pas la seule entreprise absente de GDC 2020

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Epic Games n’est pas la seule entreprise à avoir décidé de manquer GDC 2020.

Il y a quelques minutes, nous vous avons dit que l’équipe Microsoft Game Stack sera absente de GDC 2020 et remplacera sa présence par des événements numériques. De plus, Sony Interactive Entertainment, Electronic Arts, Facebook et Kojima Productions ont annulé leur présence à l’importante conférence des développeurs.

Il convient de mentionner que, jusqu’à présent, les projets de célébration de la GDC 2020 sont toujours d’actualité. Ceci malgré le fait que San Francisco, en Californie, la ville dans laquelle elle aura lieu, se soit déclarée en état d’urgence.

Et vous, que pensez-vous de la décision d’Epic Games? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture contre les coronavirus. D’un autre côté, vous verrez ici plus de nouvelles sur Epic Games.

.