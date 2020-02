Epic Games ne sera pas présent au GDC cette année

Par Sherif Saed,

Avec apparemment tout le monde, Epic Games saute également le GDC de cette année.

Dans la foulée de l’actualité de Microsoft, créateur d’Unreal Engine et développeur de Fortnite, Epic Games, a annoncé qu’il allait rater le GDC 2020.

La raison invoquée était essentiellement la même que celle partagée par d’autres entreprises: les préoccupations concernant le coronavirus et le désir de protéger les employés. “Chez Epic, nous étions ravis de participer au GDC 2020”, a déclaré Epic dans un Tweet officiel.

«Malheureusement, l’incertitude entourant les problèmes de santé n’a pas permis d’envoyer nos employés, et nous avons donc pris la décision difficile de retirer la participation.»

Chez Epic, nous étions ravis de participer au GDC 2020. Malheureusement, l’incertitude entourant les problèmes de santé n’a pas permis d’envoyer nos employés, et nous avons donc pris la décision difficile de retirer la participation.

Restez à l’écoute pour les nouvelles Epic et plus via d’autres canaux.

Epic n’est que le dernier des nombreux développeurs et éditeurs de jeux qui ont tous décidé de laisser tomber celui-ci. Tout a commencé avec Sony, qui a ensuite été suivi par Kojima Productions, EA, et le fabricant de moteurs concurrent, Unity.

Alors que certains, comme Microsoft, accueilleront certains de leurs entretiens GDC prévus en ligne, d’autres n’ont pas encore annoncé de tels plans. GDC se déroulera comme prévu du 16 au 20 mars.

