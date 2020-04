Epic Games pourrait-il avoir d’énormes plans pour l’avenir de Fortnite?

Ce que l’augmentation de la valorisation d’Epic Games pourrait signifier pour l’avenir de Fortnite.

Les créateurs de Fortnite Epic Games ont vu une montée monumentale pour le populaire titre Battle Royale depuis sa sortie il y a trois ans. Des rapports datant de décembre 2018 estimaient qu’Epic Games avait rapporté près de 3 milliards de dollars américains à cette époque il y a deux ans. Depuis lors, Fortnite a continué à exceller, capturant l’argent et l’attention des joueurs de tous âges. À lui seul, le jeu a propulsé la valorisation d’Epic Games à 15 milliards USD. Un rapport de Bloomberg cette semaine indique que les développeurs de Fortnite sont en pourparlers pour augmenter cette valorisation de manière significative.

Plus de 15 milliards de dollars

L’article de Bloomberg a déclaré qu’Epic Games “a tenu des pourparlers pour lever un nouveau cycle de financement le valorisant au-dessus de sa dernière valorisation de 15 milliards de dollars”. Les développeurs de Fortnite font un effort massif en 2020 pour plus de financement, ce qui porterait leur valorisation “nettement au-dessus de 15 milliards de dollars”. Bien que le chiffre exact ne soit pas clair, cet effort d’Epic Games pourrait signifier beaucoup plus pour l’avenir immédiat et à long terme de Fortnite.

L’avenir d’Epic Games et de Fortnite

Il ne fait aucun doute que Fortnite est toujours populaire, bien qu’il ne soit peut-être pas aussi populaire qu’auparavant. Fortnite Chapter 2 semble avoir refroidi certains des joueurs les plus hardcore. Cependant, le prochain concert de Travis Scott et la collaboration actuelle pourraient revigorer la vie dans le titre autrefois titanesque de Battle Royale.

Plus de financement pourrait apporter plus d’opportunités et de changements en profondeur à Fortnite. Nous devons nous rappeler qu’Epic Games a beaucoup plus à offrir que Fortnite. L’article de Bloomberg mentionne que les développeurs de jeux «ont acquis Houseparty l’année dernière pour un montant non divulgué». Epic élargit activement leurs horizons et ne se limite pas à Fortnite. Une entreprise d’une valeur de 15 G $ US n’y arrive pas à cause d’un match. De nombreux fans au sein de la communauté compétitive ont pris cette nouvelle positivement avec l’espoir de plus de tournois et de plus gros prize pools à l’avenir.

Attentes modérées

YAAAA YAAA – 100T Ceice (@Ceice) 21 avril 2020

Davis “Ceice” MacClellan of 100 Thieves n’est qu’un des nombreux joueurs professionnels qui ont regardé cette nouvelle d’un point de vue positif malgré l’état de Fortnite compétitif. La scène du tournoi a sans doute atteint un creux historique malgré un gameplay exceptionnel lors des finales Fortnite Champion Series du week-end dernier.

Les joueurs sont généralement mécontents, mais l’audience et l’intérêt existent toujours. Pour la première fois depuis longtemps, l’audience sur Fortnite a culminé à plus de 500 000 téléspectateurs.

Cependant, les serveurs sont toujours illisibles, et les développeurs ont récemment retardé Fortnite Chapter 2 Season 3 jusqu’en juin.

Avec des joueurs compétitifs dans le noir et le monde enduré par une pandémie, on ne sait pas ce qui va suivre à Fortnite. Nous ne pouvons qu’espérer qu’une partie de l’augmentation estimée de la valeur d’Epic Games se retrouvera dans Fortnite d’une manière ou d’une autre.

Sources: Tech Crunch et Bloomberg

Image vedette: Epic Games

