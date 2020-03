Epic Games prend en charge le service de streaming GeForce Now de Nvidia

Le développeur Fortnite prend en charge GeForce Now

Bethesda et Activision ont quitté le service de streaming de Nvidia, GeForce Now, et hier (7 mars), nous avons signalé que 2K Games l’avait également abandonné. Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que la société «soutenait sans réserve» GeForce Now sur Twitter.

Epic soutient sans réserve le service GeForce NOW de NVIDIA avec Fortnite et avec les titres Epic Games Store qui choisissent de participer (y compris les exclusivités), et nous améliorerons l’intégration au fil du temps.

– Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 7 mars 2020

Il continue dans d’autres tweets sur les pros qu’il voit dans le nouveau service de Nvidia qui rivalise avec d’autres comme Google Stadia.

“C’est le plus convivial pour les développeurs et les éditeurs des principaux services de streaming, avec zéro taxe sur les revenus des jeux”, lit-il dans son tweet. “Les sociétés de jeux qui veulent faire évoluer l’industrie du jeu vers un état plus sain pour tous devraient soutenir ce type de service!”

«Les services de streaming dans le cloud seront également des acteurs clés pour mettre fin aux monopoles de paiement iOS et Google Play et à leurs 30% de taxes. Apple a décrété que ces services ne sont pas autorisés à exister sur iOS, et ne sont donc pas autorisés à concurrencer, ce qui est mégalomane et ne résistera pas. “

“J’attends plus tard cette année lorsque Google fait du lobbying contre Apple pour bloquer Stadia d’iOS, tandis que Google bloque GeForce NOW, xCloud et Fortnite de Google Play, et toute cette structure pourrie commence à s’effondrer sur elle-même.”

Un utilisateur de Twitter a posé des questions sur les exclusivités d’Epic à son détaillant en ligne. Sweeney répond en expliquant comment Epic Games Store a commencé à fonctionner avec d’autres avenues comme Humble. Son raisonnement explique comment cela «améliorera l’économie des magasins pour tous les participants».

Non seulement cette prise en charge signifiera que des jeux comme Fortnite resteront au service, mais que Epic Games Store s’y intégrera également.

Comme l’explication dans l’article précédent sur 2K (lié ci-dessus), GeForce Now fonctionne de manière similaire à Google Stadia. Les jeux que vous possédez peuvent être diffusés sur différentes plateformes, comme un PC ou un appareil mobile. Une version gratuite permet aux gens de jouer pendant des sessions d’une heure et peut être rechargée. L’autre niveau est un paiement de 4,99 $ par mois pour obtenir la priorité du serveur et des améliorations telles que le lancer de rayons.

Que pensez-vous de la prise en charge par Epic de GeForce Now? Cela change-t-il votre opinion par rapport aux autres éditeurs qui ont quitté le service? Faites-le nous savoir dans les commentaires ou sur notre Facebook.

