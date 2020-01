Epic Games renforcera les règles de la compétition en 2020, y compris le swing de pioche

Epic Games prend position contre la signalisation dans Fortnite compétitif.

L’ensemble de règles compétitives de Fortnite a été un sujet de discussion depuis le début de la scène du tournoi. Depuis la sortie de Fortnite Chapter 2 Season 1, le jeu a manqué d’options de rotation. En 2019, il n’était pas rare de voir des joueurs professionnels se balancer en pioche ou signaler, comme une option pour garantir une rotation sûre dans le cercle de tempête – la balançoire en pioche fonctionne principalement comme un accord non verbal entre les joueurs pour tourner sans nuire. Les joueurs compétitifs utilisent souvent cette stratégie dans les tournois Solo Cash Cup, où des rotations sûres rapportent beaucoup plus de points qu’une fin de partie typique.

Récapitulation de l’application des règles en 2019

L’équipe compétitive de Fortnite a proposé un récapitulatif de leurs efforts en 2019 pour adhérer et fonctionner selon les règles établies. Bien qu’ils n’aient fait référence à aucun événement particulier, il y a eu une situation où le sujet de la tricherie a été mis à l’honneur. Le plus célèbre était une situation lors des éliminatoires de la Coupe du monde de Fortnite, où Damion «XXiF» Cook et Ronaldo «ronaldo» Mach étaient accusés de faire équipe et ont reçu des interdictions de 14 jours pour l’infraction. D’autres cas similaires ont été révélés, mais aucune sanction sévère n’a été prononcée.

Nous avons publié un blog sur les aspects de l’intégrité compétitive que nous mettrons en œuvre dans les tournois Epic officiels en 2020.

En savoir plus pour plus de détails: https: //t.co/axbGrh65St

– Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 20 janvier 2020

Application des règles de concurrence en 2020

Avec 2019 derrière nous, l’équipe Fortnite Competitive a réaffirmé son engagement à veiller à ce que l’intégrité de Fortnite reste intacte. Pour ces raisons, la mise à jour du blog a mis en évidence quatre violations des règles que les modérateurs rechercheront au fur et à mesure que la saison Fortnite 2020 se poursuit.

“Les joueurs ne peuvent pas travailler ensemble pour tromper ou tromper les autres joueurs pendant un match (” Collusion “). Voici des exemples de collusion:

Équipe: joueurs travaillant ensemble pendant le match dans des équipes adverses Mouvement planifié: accord entre 2 ou plusieurs joueurs adverses pour atterrir à des endroits spécifiques ou pour se déplacer sur la carte de manière planifiée avant le début du match Communication: envoi ou réception de signaux ( à la fois verbale et non verbale) pour communiquer avec les joueurs adverses. Dumping d’objets: abandonner intentionnellement des objets à récupérer par un joueur adverse. »

L’équipe n’a pas été un gros problème ces derniers temps, mais est toujours sur le radar de l’équipe compétitive Fortnite. Nous pouvons supposer la même chose pour les deux mouvements planifiés, c’est-à-dire les chemins de butin et la perte d’objets. De nombreux joueurs annoncent leurs points d’atterrissage avant les compétitions, mais ne montrent pas nécessairement leurs chemins de butin. La règle «Communication» en gras dans la liste identifie la tactique souvent utilisée abusivement de la communication non verbale entre les joueurs.

«Pour 2020 (à partir du 20/01/20), nous prenons des mesures contre tout type de communication en jeu entre les adversaires via la signalisation lors des matchs officiels du tournoi. Cela comprend, mais sans s’y limiter: balancement de pioche, émotivité, lancer de jouets, saut “

Cela peut ne pas sembler significatif, mais cela provoquera un grand émoi dans la communauté compétitive de Fortnite. Le pick-axing est presque une première nature pour les joueurs, en particulier dans les Solo Cash Cups. La mention de sauter lorsque l’on considère que de nombreux joueurs sautent en tournant pour éviter de courir en ligne droite. On ne sait pas exactement comment ils prévoient d’appliquer ces règles, mais l’équipe compétitive estime qu’il est nécessaire de contrôler ce comportement quelles que soient les conséquences.

Actions inacceptables dans les matchs compétitifs

La mise à jour du blog compétitif s’est terminée avec l’équipe clarifiant ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

«Tout cas de signalisation comme ceux énumérés ci-dessus entraînera désormais une pénalité de collaboration / collusion. Nous voulons être clairement clairs sur le fait que le gameplay de style pacifisme est toujours autorisé, mais si la signalisation est impliquée, nous examinerons et prendrons les mesures appropriées pour la pénalité d’équipe / collusion. Les récidivistes peuvent être passibles de peines plus élevées. »

Epic Games cherche à rendre Fortnite équitable pour tous les joueurs. Leurs méthodes pour le faire sont parfois discutables car il est difficile de punir le grand nombre de joueurs qui s’affrontent régulièrement. Les Solo Cash Cups provoqueront probablement encore plus de rage qu’ils ne le sont déjà avec l’application contre le swing de pioche.

Les joueurs professionnels et les personnalités réagissent

cela ne fonctionnera pas à moins que le mouvement ne soit ajouté le jeu va être SOOOOOO rng son fou si vous n’obtenez pas de zone alors vous mourez en fin de partie https://t.co/9id25a7vEE

– benjyfishy (@benjyfishy) 20 janvier 2020

Benjy «benjyfishy» Fish de NRG Esports a réagi à la publication du blog concurrentiel de Fortnite. Benjy est dans le camp qui croit que les développeurs doivent ajouter plus d’options de mobilité au jeu. Il pense qu’avec le caractère aléatoire inhérent à Fortnite, le balancement de pioche était l’une des seules méthodes de rotation en toute sécurité. En tant que l’un des meilleurs joueurs du monde, l’opinion de benjyfishy est généralement conforme à ses homologues compétitifs.

Arten “Ballatw” Esa est un commentateur compétitif de Fortnite et a eu sa propre opinion sur les règles relatives à la signalisation:

Dernier tweet. Oui, la mobilité aiderait à résoudre le problème des personnes ayant besoin de signaler.

Cela ne résout pas la signalisation. Arrêtez de suggérer la mobilité. La signalisation est un problème qui doit être résolu.

– Ballatw (@Ballatw) 20 janvier 2020

Le manque de mobilité dans la construction actuelle de Fortnite est un problème. Cependant, deux joueurs ou plus signalant un passage en toute sécurité dans le cercle de tempête semblent être un moyen bon marché d’assurer un placement plus élevé. Souffrir d’une élimination en rotation est frustrant, mais la signalisation ne devrait pas être la réponse. Les joueurs compétitifs ont trouvé des moyens de contourner les règles depuis la nuit des temps. Nous devrons attendre et voir à quel point l’équipe compétitive appliquera les lois à l’avenir. Les règles peuvent également conduire à moins de joueurs participant aux Solo Cash Cups en raison de sanctions potentielles et d’un manque de mobilité viable.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour d’autres réactions des joueurs concernant la signalisation dans Fortnite compétitif.