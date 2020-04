Epic Games se joint les mains et lance «Fortnite» sur Google Play

Epic Games a décidé de mettre fin à la bataille avec Google et a annoncé que Fortnite sera disponible sur le Play Store pour tous les utilisateurs d’Android. Après des mois à s’offrir en téléchargement indépendant depuis la page du jeu, la société a décidé de ne pas pagayer contre le courant et d’accepter le taux de 30% que Google impose à toutes les applications.

C’est quelque chose qui Epic a longtemps critiqué, Tim Sweeney étant l’une des voix les plus actives contre les taxes que Google et Apple perçoivent dans leurs magasins d’applications. Le problème est que, selon l’entreprise, C’est Google qui complique trop les téléchargements en dehors du Play Store.

La position officielle d’Epic Games à cet égard est la suivante:

“Après 18 mois de fonctionnement de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous sommes parvenus à une compréhension de base. Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords restrictifs de fabricants et d’opérateurs, des relations publiques Google qui caractérisent les sources de logiciels de des tiers tels que les logiciels malveillants, et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer directement les logiciels obtenus en dehors du Google Play Store. “

Pour cette raison, Epic a pris la décision de proposer Fortnite pour Android dans le Google Play StoreBien que cela ne signifie pas qu’ils laisseront de côté les versions du jeu et l’application Epic Games qui peuvent être téléchargées depuis la boutique Epic. De toute façon, l’entreprise vous perdrez une somme importante pour les micropaiements, c’est ainsi que Fortnite est maintenu.

Epic s’attend à ce que Google révise ses politiques, bien que cela ne se produise jamais

La société s’attend à ce que Google réexamine ses politiques et accords commerciaux à l’avenir, afin que les développeurs soient libres d’interagir avec leurs clients au sein d’Android lors de transactions ouvertes. Pour Epic Games, 30% est une somme disproportionnée pour le coût des services offerts par les boutiques d’applications telles que Google Play ou l’App Store, qui ne s’occupent que du traitement des paiements, des téléchargements et du service client.

Pour donner l’exemple, Epic a lancé sa boutique de jeux vidéo il y a quelques mois en utilisant le pourcentage de commission facturé par Steam comme arme de combat. Comme Apple et Google, Steam prend une tranche de 30% – 20, dans le meilleur des cas – tandis que Epic Games Store ne détient que 12% pour les développeurs.

L’Epic Games Store donne aux développeurs et aux éditeurs la liberté d’utiliser leurs propres systèmes d’achat intégrés en franchise d’impôt, ou les nôtres, ou les deux … – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 2 avril 2020

Malgré les protestations, Google reste ferme dans sa décision Et il a dit qu’il avait un modèle commercial établi et que ses politiques aidaient à investir dans la plateforme et à créer des outils pour assurer la sécurité des utilisateurs. Google n’empêche pas les tiers de sauter le Play Store, bien que ceux-ci devront faire face à la stratégie anti-programme malveillant ce qui se traduit par des dizaines de messages d’avertissement.

