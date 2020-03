Epic Games Store intègre l’une des options les plus demandées par les joueurs: les listes de souhaits

Les fans peuvent désormais profiter de cette fonctionnalité dans le magasin parent de Fortnite.

En cliquant sur le cœur, vous ajouterez plus de jeux à votre liste de souhaits.

Lelistes de souhaitsIl a été l’une des options les plus demandées par les utilisateurs d’Epic Games Store, donc plus d’un sera heureux de découvrir que la boutique des parents Fornite nous permet déjà de créer nos propres listes avec les jeux les plus attendus, ce qui va permettent d’être au courant de toutes les actualités liées à ces produits.

Bientôt, il y aura également des notifications par e-mail“Vous pouvez vous tenir au courant des jeux qui vous intéressent face aux futurs achats ou remises, le tout inclus dans une page pratique!”, Reportage d’Epic Games. En ce moment, ils sont inclusplusieurs filtresd’organiser la liste de souhaits en fonction du prix, de l’ordre alphabétique ou même des offres, mais nous travaillons déjà sur d’autres options qui arriveront bientôt.

“Dans les futures versions, nous prévoyons d’ajouternotifications par e-maillorsque les titres de votre liste offrent des remises ou changent de statut (par exemple, un lancement ou une disponibilité pré-achat) “, commentent-ils. Cette nouvelle fonctionnalité s’ajoute à d’autres ajouts tels que les coupons Epic Games Store ou l’intégration des critiques OpenCritic .

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous rappelons que vous avez encore le temps de télécharger gratuitement les jeux Epic Games Store pour la dernière semaine, y compris GoNNER.

En savoir plus sur: Epic Games Store.

.