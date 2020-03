Epic Games Store nous permet de télécharger Watch Dogs gratuitement, en plus d’un jeu indépendant indispensable pour PC

La plateforme parent de Fortnite offrira Figment et Tormentor X Punisher la semaine prochaine.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 19 mars 2020, 16:43 commentaires

Courez à Epic Games Store! La plateforme des auteurs de Fortnite vous l’avez déjà activé pour le téléchargement gratuit Watch Dogs pour PC, le grand jeu d’action, de piratage et d’infiltration du monde ouvert d’Ubisoft sorti à l’origine en 2014 après avoir généré un grand impact dans sa présentation à l’E3 2012. L’aventure avec Aiden Pearce sera également accompagnée d’indie incontournable.

Nous parlons de The Stanley Parable, une aventure d’exploration dont nous sommes tombés amoureux, beaucoup, dans l’écriture de 3DJuegos pour son unique, pratiquement expérimental, approche du concept de libre circulation dans les jeux vidéo. “Vous suivrez une histoire, mais vous ne suivrez pas une histoire. Vous aurez le choix, mais vous n’aurez pas le choix”, vendent actuellement leurs managers sur le formulaire d’achat du titre.

Les jeux gratuits avec l’Epic Games Store ne se terminent pas cette semaine et deux autres propositions sont promises à donner loin de ces prochains jeux. D’une part, nous avons Figment, un jeu d’action et d’aventure qui vous invite à explorer un univers unique et surréaliste plein de musique, d’humour et d’un récit à plusieurs couches; et de l’autre on nous présente Tormentor X Punisher, une proposition de shooter vertigineuse à l’esthétique rétro “qui vous fera trembler jusqu’aux os de vos mains”.

Revenant à Watch Dogs, la saga que j’ai commencé à recevoir tout au long de cette année à la fois pour PC et pour consoles Watch Dogs Legion, présentant une armée de hackers dans un Londres post-Brexit qui garantit une grande liberté d’action aux joueurs.

.