Epic Games Store offrira Watch Dogs et The Stanley Parable

L’Epic Games Store continue d’offrir des jeux gratuits chaque semaine. Si un ou deux ne vous suffisent pas, alors vous avez de la chance, car cette fois-ci Vous aurez trois titres différents que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre PC. Cette fois, vous pouvez obtenir: Mutazione, A Short Hike et Anodyne 2: Return to Dust sans frais.

Ces jeux seront disponibles jusqu’au 19 mars à 10h00 (heure de Mexico). Dès jeudi prochain, et jusqu’au 29 mars, Les utilisateurs d’Epic Games Store auront la possibilité de télécharger Watch Dogs et The Stanley Parable gratuit pour PC.

Watch Dogs est le premier épisode d’une saga de piratage d’Ubisoft. C’est un titre digne d’être rejoué qui a jeté les bases d’une saga qui se poursuit aujourd’hui, en raison du lancement de son troisième opus, Watch Dogs Legion, cette année. D’un autre côté, La parabole de Stanley est une œuvre indépendante axée sur l’exploration des limites narratives offert par le milieu des jeux vidéo.

Trois jeux gratuits valent mieux qu’un. ?

Mutazione, A Short Hike et Anodyne 2: Return to Dust sont à vous de les conserver GRATUITEMENT cette semaine sur Epic Games Store! https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/5W30mqALgw

– Epic Games Store (@EpicGames) 12 mars 2020

Sans aucun doute, de grands titres que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer.

