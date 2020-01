Epic Games Store présente l’intégration d’OpenCritic

16 janvier 2020 – 09h27

Le fabricant de Fortnite Epic Games a intégré l’intégration avec le service d’agrégateur d’avis OpenCritic à sa vitrine.

La fonctionnalité donnera une indication de la façon dont un jeu est reçu par les sites Web et les blogs, remplissant l’un des nombreux trous dans l’offre d’Epic Games Store – qu’il n’y a pas de critiques ou de notes pour les titres en ce moment.

Plutôt que de montrer le score moyen d’un jeu – quelles plateformes comme Metacritic le font – OpenCritic est simplement une indication du nombre de personnes qui ont joué et examiné le jeu recommandent réellement de le jouer.

Le manque d’avis ou de notes est l’un des nombreux éléments de fonctionnalité qui manquent à Epic Games Store, le fabricant de Fortnite étant critiqué pour les morceaux manquants. Au début, cela comprenait des choses comme une barre de recherche – à une époque où la plate-forme n’avait pratiquement pas de versions – avec Epic décrivant une feuille de route de fonctionnalités l’année dernière. Cela a été quelque peu retardé, au grand plaisir des détracteurs de la plateforme.

Cela fait un an qu’Epic a lancé sa vitrine, la société ayant récemment déclaré qu’elle avait attiré 108 millions de personnes pour rejoindre le client sur PC. Fin 2019, PCGamesInsider.biz a examiné l’impact qu’Epic Games Store a eu sur le marché au cours de ses 12 premiers mois.

Editeur – PC Games Insider

