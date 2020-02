Epic Games Store vous donnera Assassin’s Creed Syndicate

La semaine dernière, Jeux épiques a révélé qu’ils donneraient Faery dans le cadre de leur programmation hebdomadaire de jeux gratuits, mais apparemment, ils réservaient leur plus grande surprise pour l’instant. Selon une liste des Epic Games Store, Assassin’s Creed Syndicate Il sera également remis à ses utilisateurs dans le cadre de la même rotation.

Assassin’s Creed Syndicate a fait ses débuts en 2015 à PS4, Xbox One et PC. Le jeu a été bien accueilli par les critiques et raconte l’histoire de deux jumeaux meurtriers de Londres pendant le temps Victorien. Dans la Epic Games Store deux versions du titre apparaissent, le standard et le De l’or. Jusqu’à présent, nous ne savons pas exactement lequel des deux vous pouvez obtenir sans dépenser un sou. L’édition De l’or comprend l’expansion de l’histoire Jack l’éventreur, et si vous voulez savoir quelle note nous avons donnée ici Atomix, voir notre revue écrite.

Fsource: Epic Games Store

.