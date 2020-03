Epic Games Store: vous pourrez bientôt télécharger gratuitement ces 3 jeux

Cela fait 1 semaine depuis l’annonce des derniers jeux que les utilisateurs d’Epic Games Store peuvent l’obtenir gratuitement via le service. Dans le cas où vous ne connaissez pas cette plate-forme, chaque semaine, ils proposent de nouveaux jeux et aujourd’hui, il a été révélé qu’il y aura 3 titres que les utilisateurs pourront revendiquer.

Epic Games a annoncé qu’à partir du 12 mars, vous pouvez télécharger Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike et Mutazione sans frais supplémentaires. Dans le cas où vous ne les connaissez pas, nous vous disons que ce sont 3 indies intéressants.

Mutazione

Dans ce titre développé par Die Gute Fabrik, vous vous mettrez à la place de Kai, une fille de 15 ans qui devrait s’occuper de son grand-père. C’est une aventure dans laquelle vous vivrez avec des personnages mutants, ce qui fera que le récit aura plusieurs rebondissements dramatiques, enveloppés dans une atmosphère avec des illustrations dessinées à la main, qui est accompagnée d’une section sonore relaxante.

Une courte randonnée

Si vous aimez les jeux d’exploration et de détente, ce titre est fait pour vous, car vous prendrez le contrôle d’un oiseau qui habitera une île paisible et dont le but est d’atteindre le sommet des lieux. Ne pensez pas que ce sera un voyage ennuyeux, au contraire, vous pouvez faire une grande variété d’activités et vivre avec les autres personnages que vous trouverez en cours de route.

Anodyne 2: Retour à la poussière

Enfin, il y a Anodyne 2: Return to Dust, suite d’Anodyne. Peut-être que la meilleure référence pour guider ceux qui ne connaissent pas ce titre est qu’il s’agit d’un indie avec quelques fondamentaux de The Legend of Zelda. Dans celui-ci, il sera possible d’explorer un monde 3D et d’explorer des donjons 2D, qui sont à l’intérieur du corps des personnages.

Si un titre de cette sélection attire votre attention et que vous avez hâte de le télécharger, nous vous conseillons d’obtenir les nouveaux titres qui sont apparus gratuitement aujourd’hui, nous nous référons à Offworld Trading Company et GoNNER. N’oubliez pas qu’ils seront disponibles sans frais jusqu’au 12 mars.

Que pensez-vous du catalogue de cette semaine? Y a-t-il un jeu qui vous intéresse? Les recommandez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.

Outre les jeux gratuits, Epic Games dispose d’un large catalogue de titres qui feront même leurs débuts en exclusivité sur cette plateforme sur PC, comme Predator: Hunting Grounds. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Epic Games Store si vous consultez cette page.

