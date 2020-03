Epic Games va sortir des jeux de trois grands studios

Ce jour, Epic Games vient d’annoncer une nouvelle initiative en tant qu’éditeur multiplateforme, 100% concentré sur les développeurs. Les premiers partenaires à rejoindre cette collaboration avec Epic Games Publishing ils sont Gène DESIGN (Le dernier gardien), Playdead (À l’intérieur, Limbo) et Remedy Entertainment (Contrôle).

Cette nouvelle approche par Epic Games Il modifiera considérablement la relation entre développeur / éditeur et cherche à offrir des conditions beaucoup plus attrayantes aux développeurs, dans le but que les créateurs de jeux vidéo puissent se concentrer sur le développement de grands projets. Ce sont les principes fondamentaux de Publication d’Epic Games:

Liberté créative totale et contrôle total des droits: Les développeurs conserveront tous les droits de propriété intellectuelle et le contrôle créatif de leur travail.

Épique garantit le financement des projets: Epic Games Publishing supportera jusqu’à 100% des coûts de développement, du salaire du développeur aux dépenses marketing telles que le contrôle qualité, la localisation, le marketing et tous les coûts de distribution.

Participation aux bénéfices 50/50: Les développeurs reçoivent une rémunération équitable pour leur travail. Une fois qu’ils auront récupéré leurs dépenses, ils obtiendront au moins 50% de tous les avantages.

Tim sweeny, fondateur et PDG de Epic Games, a déclaré ce qui suit:

“Nous développons le modèle de distribution dont nous avons toujours rêvé lorsque nous travaillons avec des éditeurs.”

Pour sa part, Héctor Sánchez, directeur de Epic Games Publishing, garantit que DESIGN, Remedy et Playdead gen Ils sont l’un des studios les plus talentueux et innovants de l’industrie, avec de bonnes idées pour leurs prochains jeux. Sanchez rappelle que cette opportunité permettra aux développeurs d’avoir un contrôle créatif absolu sur leurs propriétés:

“Ils auront un contrôle créatif total, et Epic fournira une solide base de financement et de services pour leurs projets.”

De plus amples informations seront fournies dans les prochains mois et la liste des partenaires de développement et de jeu sera élargie.

Source: Epic Games

.