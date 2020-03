Epic Games vous offre 2 jeux amusants pour PC et vous pouvez donc les obtenir

Maintenant que beaucoup sont en quarantaine et avec peu de choses à faire, c’est le bon moment pour profiter des jeux vidéo. Si vous n’avez rien pour vous amuser ces jours-ci, vous serez heureux de savoir que Epic Games Store offre 2 jeux divertissants.

Ce qui se passe, c’est qu’à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’Epic Games Store peuvent télécharger The Stanley Parable et Watch_Dogs. Les deux sont des jeux reconnus et nous sommes sûrs que plusieurs seront heureux de les avoir dans leur collection.

Pour obtenir votre copie de The Stanley Parable ou Watch_Dogs, il vous suffit d’entrer les liens que nous laisserons ci-dessous. Une fois que vous l’avez fait, votre mission sera de terminer le processus d’achat et de pouvoir ensuite les télécharger depuis le client Epic Games Store.

Veuillez noter que cette promotion ne sera disponible que pour une durée limitée. En fait, vous n’avez que jusqu’au 26 mars pour en profiter. Nous vous invitons donc à le faire dès que possible.

La semaine prochaine, les cadeaux continuent dans la boutique Epic Games

Il est à noter que les cadeaux de l’Epic Games Store ne s’arrêteront pas là. En fait, la semaine prochaine, vous pourrez obtenir plus de jeux gratuits.

Ce qui se passe, c’est que Epic Games Store distribuera Figment et Tormentor × Punisher. Ce sont des jeux très différents les uns des autres, mais les deux sont des expériences indépendantes qui peuvent vous divertir pendant longtemps.

Et vous, allez-vous profiter de ces promotions? Dites-le nous dans les commentaires.

