Epic lance une critique sévère contre la signature de Fortnite: données Battle Royale

La montée en puissance de Fortnite: Battle Royale a été un phénomène digne d’analyse et l’un des éléments qui a attiré le plus d’attention depuis plus de 2 ans est le revenu généré, qui a représenté une grande entreprise pour Epic Games. En ce sens, plusieurs sociétés d’analyse ont prêté attention à ce type de données, SuperData étant l’une des plus connues, cependant, il semble qu’Epic Games ne soit pas satisfait des méthodes utilisées par cette société.

Epic Games a envoyé une déclaration à Gamesindustry.biz dans laquelle elle exprimait son mécontentement à l’égard des informations publiées par SuperData dans ses rapports concernant les revenus générés par Fortnite: Battle Royale. En fait, la société n’a pas hésité à critiquer fortement la firme et a même souligné que ses rapports étaient tout à fait faux car ils ne disposent pas de données réelles sur la situation du jeu en termes de revenus.

Epic: les rapports SuperData ne correspondent pas à la réalité

À cet égard, la déclaration Epic se réfère à ce qui suit: “SuperData n’a pas et n’a jamais eu accès aux données de revenus de Fortnite, et les rapports de la société ne reflètent pas fidèlement les performances du jeu. Nous sommes déçus que SuperData ait publié des rapports très inexacts à plusieurs reprises sur Fortnite basés sur ce que nous pensons être une méthodologie discutable. Bien que nous ne partagions pas publiquement et ne partagions pas les chiffres de revenus Fortnite, nous dirons que les rapports SuperData ne correspondent pas à la réalité. “

Quelques heures après la publication de cette version, SuperData a répondu en soulignant qu’ils avaient une méthodologie éprouvée et leurs processus de validation respectifs, donc ils faisaient confiance aux données qu’ils ont révélées sur Fortnite.

Les rapports SuperData ont signalé la baisse des revenus de Fortnite

À cet égard, il convient de mentionner que les derniers rapports SuperData ont révélé une baisse attendue des revenus générés par Fortnite: Battle Royale après avoir atteint son apogée et malgré le lancement d’un nouveau chapitre et d’une nouvelle saison.

Fortnite: Battle Royale est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et appareils mobiles. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations liées au succès du titre Epic, telles que la façon d’obtenir le pack de démarrage Iris.

