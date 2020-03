Epic pour distribuer les jeux à venir des créateurs de Shadow of the Colossus et Alan Wake

Epic Games continue de prendre des mesures importantes pour devenir une force majeure dans l’industrie du jeu vidéo. Maintenant, il l’a fait en annonçant qu’il aura une nouvelle société de distribution de jeux où il lancera les prochains jeux en studio comme ceux des créateurs de Shadow of the Colossus et Alan Wake.

Par une déclaration, Epic Games a annoncé Epic Games Publishing. Il s’agit d’une nouvelle initiative dans laquelle Epic Games servira de distributeur multiplateforme pour différents studios. Sa proposition est d’être une entreprise qui donne la priorité aux développeurs.

En d’autres termes, Epic Games Publishing cherche à être une entreprise de distribution qui donne une liberté de création totale aux développeurs, en plus de permettre aux créatifs de conserver les droits sur leur propriété intellectuelle. De plus, Epic Games s’assure qu’il supportera tous les coûts de développement, du salaire du développeur aux dépenses de marketing.

Mais alors, comment Epic Games va-t-il gagner de l’argent? Comme l’explique l’entreprise, ils auront un format de distribution d’avantages 50/50. En d’autres termes, une fois qu’un jeu récupère l’investissement initial, le reste de l’argent sera réparti également entre Epic Games et le studio.

“Nous développons le modèle de distribution dont nous avons toujours rêvé lorsque nous travaillons avec des éditeurs”, a déclaré Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games.

Qui travaillera avec Epic Games Publishing?

Ce qui est intéressant, c’est quel genre de jeux Epic Games Publishing proposera-t-il? Pour commencer, la société a annoncé une alliance avec 3 studios très importants.

Le premier d’entre eux est gen DESIGN, la société la plus connue pour des jeux comme Shadow of the Colossus, ICO et The Last Guardian. Il sera également partenaire de Remedy Entertainment, un studio qui a créé des séries comme Alan Wake et Control. Enfin, il y a Playdead, un studio indépendant qui a attiré l’attention avec LIMBO et INSIDE.

Il est important de noter qu’Epic Games Publishing ne distribuera pas de jeux de ces sociétés qui sont déjà sur le marché. Ce que vous ferez, c’est être en charge de réaliser vos prochains projets.

