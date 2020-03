Epic reconnaît ce problème Fortnite et travaille déjà pour le résoudre

Garder un jeu en ligne actif et fonctionnel n’est pas une tâche simple, surtout s’il s’agit d’un titre de la taille et de la popularité de Fortnite. Epic Games a été la cible de multiples critiques en raison des problèmes que la Battle Royale a eu tout au long de ses saisons.

L’une des plaintes les plus fréquentes de la communauté concerne la fréquence d’images par seconde du titre. Selon différents joueurs, il est parfois difficile de jouer à Battle Royale en raison de la chute constante de fps sur différentes plateformes.

Epic reconnaît les problèmes et répond à sa communauté

Les critiques concernant les fps ont empiré avec le début de la saison 2 du jeu. Depuis lors, Epic Games a publié plusieurs mises à jour pour améliorer divers aspects du titre, y compris les performances.

Malgré cela, la communauté n’est toujours pas satisfaite, elle a donc continué à montrer son mécontentement face à ce problème. Heureusement, Epic Games a reconnu qu’il y avait des problèmes à améliorer en termes de fréquence d’images par seconde.

Ainsi, dans le cadre des futures mises à jour, la société prévoit d’améliorer cette section de Battle Royale, qui dérange les joueurs depuis la version 12.00. Epic Games travaillera sur des améliorations pour toutes les plateformes.

Il est important de mentionner qu’Epic Games n’a pas donné de date estimée pour la sortie de la mise à jour qui traitera des fps. Il est prévu que plus de détails seront partagés bientôt.

Les joueurs ont également critiqué la société car ils estiment que l’objectif visé est plus brisé que jamais. De plus, une partie de la communauté a accusé Fortnite de copier une fonctionnalité d’Apex Legends, la Battle Royale de Respawn Entertainment.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

