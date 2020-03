Epic va publier des jeux des fabricants de contrôle, des limbes et du dernier gardien

Capture d’écran: Playdead, Sony, 505 Games

Aujourd’hui, le studio derrière Fortnite, Epic Games, a annoncé un nouveau label d’édition appelé Epic Games Publishing qui travaillera avec des studios de jeux faisant certaines des exclusivités de consoles les plus connues de mémoire récente pour publier leurs projets à venir.

Les studios sont Playdead, les fabricants de Limbo et Inside, gen DESIGN, les fabricants de The Last Guardian et Remedy Entertainment, mieux connus pour Max Payne, Alan Wake, et maintenant Control acclamé par la critique l’année dernière. “Gen DESIGN, Remedy et Playdead sont parmi les studios les plus innovants et les plus talentueux de l’industrie, avec de fortes visions pour leurs prochains jeux”, a déclaré Hector Sanchez, le chef d’Epic Games Publishing, dans un communiqué.

Gen DESIGN a été fondée par Fumito Ueda en 2015, quelques années après le départ de Sony du directeur d’ICO et de Shadow of the Colossus. Ces deux succès, ainsi que le plus inégal The Last Guardian, étaient des exclusivités PlayStation qui ont contribué à innover. Playdead, les sons limbo et Inside, ont contribué à faire de même pour la Xbox, où les deux Indes ont été initialement lancées en exclusivité sur console. Alan Wake et Quantum Break de Remedy étaient également des exclusivités de console sur Xbox. Mais plus récemment, Sony et Microsoft se sont appuyés sur des équipes internes pour leurs grandes exclusivités sur console.

Epic Games présente cet accord comme une «approche axée sur le développeur» visant à apporter un soutien financier aux studios sans enlever la liberté de création. La société a déclaré que les développeurs garderaient le contrôle total de leur propriété intellectuelle tandis qu’Epic Games prend en charge tous les coûts de développement. Tous les bénéfices seront partagés cinquante-cinquante. Les termes sont conformes à la philosophie derrière la répartition plus généreuse des revenus 88/12 avec les développeurs que Epic Games Store a lancée l’année dernière. Cela ressemble également à une campagne plus large visant à renforcer la vitrine numérique en faisant des ouvertures à des tiers. Un rapport financier de l’automne dernier a révélé qu’Epic Games avait payé Remedy un peu plus de 10 millions de dollars pour faire de la version PC de Control une boutique Epic Games exclusive.

Selon le directeur créatif de Remedy, Sam Lake, les deux prochains jeux du studio dans le cadre de l’accord Epic Games Publishing seront multiplateformes sur les consoles de nouvelle génération et sur PC. “Le 1er projet est le plus ambitieux à ce jour, un jeu AAA déjà en pré-pro”, écrit-il sur Twitter. «Le second est un nouveau projet à plus petite échelle situé dans la même franchise.» Epic Games a confirmé que les jeux des autres studios seront également multiplateformes, mais n’a pas précisé s’ils seront des exclusivités Epic Game Store sur PC.

Epic Games a refusé de commenter au-delà de son communiqué de presse.

