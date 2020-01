Epic va punir des adversaires fortunés qui se signalent

Plus tôt cette semaine, Fortnite a publié de nouvelles règles pour tenter de limiter la triche en jeu compétitif. Les nouvelles directives concernent un comportement de joueur appelé «signalisation», ce qui signifie communiquer avec les adversaires. Fortnite ne permet pas le chat vocal entre les adversaires, donc les joueurs utilisent d’autres moyens pour communiquer, comme sauter ou balancer leur pioche. En surface, ces nouvelles règles contre la signalisation ont du sens, mais elles pourraient avoir des conséquences sur le jeu compétitif.

Dans un article du 20 janvier intitulé «Mise à jour de la signalisation – Fortnite 2020 compétitif», le développeur Epic a ajouté une spécificité aux règles à nouveau de collusion, ou de travailler avec des adversaires lors d’un match de compétition. Également appelé «teaming», ce problème a affligé l’an dernier à l’approche de la Coupe du monde. Dans le blog, Epic écrit,

Tout au long de l’année dernière, les joueurs ont envoyé ou reçu des signaux plus fréquemment lors des compétitions officielles de Fortnite au point que de nombreux joueurs sont confus autour de la décision.

Pour 2020 (à partir de 20/01/20), nous prenons des mesures contre tout type de communication dans le jeu entre les adversaires via la signalisation lors des matchs officiels du tournoi. Cela comprend, mais sans s’y limiter:

Balançoire à hache

Tout cas de signalisation comme ceux énumérés ci-dessus entraînera désormais une pénalité de collaboration / collusion. Nous voulons être clairement clairs sur le fait que le gameplay de style pacifisme est toujours autorisé, mais si la signalisation est impliquée, nous examinerons et prendrons les mesures appropriées pour la pénalité de collaboration / collusion. Les récidivistes peuvent être passibles de sanctions plus sévères.

Il est logique de clarifier davantage ce qui constitue l’équipe, mais certains membres de la communauté des joueurs, en particulier les joueurs compétitifs, ne sont pas satisfaits. De nombreux joueurs ont plaisanté en disant que Fortnite avait «interdit le saut», craignant que des actions comme sauter à plusieurs reprises pour éviter les tireurs d’élite puissent être considérées comme une collusion. (Un employé d’Epic a souligné sur le subreddit compétitif que «les joueurs concurrents ne devraient avoir rien à craindre si le saut n’est pas une signification voulue de la signalisation.»)

Blague à part, les nouvelles règles affecteront une pratique courante dans le jeu compétitif. De nombreux joueurs compétitifs se balancent mutuellement leur pioche ou signalent d’une autre manière quand ils tournent ou trouvent une meilleure position pour se rendre au prochain cercle de tempête. C’est un moyen de signaler une trêve temporaire entre les joueurs afin qu’aucun de vous ne dépense des matériaux ou des objets de soins pour un combat, seulement pour survivre aux dégâts de la tempête également. Comme le dit le site Web de Fortnite Intel, «Dans Fortnite concurrentiel, vous ne voulez vous battre que lorsque cela vous sera bénéfique. Deux joueurs sortant de la tempête ne perdront qu’en se battant. C’est du bon sens, c’est pourquoi la plupart des joueurs trêvent lorsqu’ils se déplacent. “Chaque joueur ne pioche pas lors de la rotation, mais cela semble être une démonstration de courtoisie non officielle entre les joueurs de haut niveau.

Bien sûr, cela a toujours été techniquement contraire aux règles, mais Epic n’a pas semblé l’appliquer. Dans un tweet sur les nouvelles règles de signalisation, le streameur Ninja a écrit: «Je peux voir d’où vient l’épopée, car un spectateur qui voit des équipes et des joueurs tourner et non tirer et balancer des axes de sélection peut sembler étrange mais sans aucun élément de rotation chez tous les joueurs professionnels. comprendre quand le moment est venu de se battre. »La mention par Ninja des« éléments de rotation »fait référence à la suppression des éléments qui aident les joueurs à se déplacer rapidement sur la carte, comme les véhicules, les planeurs redéployables et les blocs de saut. De nombreux joueurs voient la prévalence de la signalisation comme une réponse directe au manque d’options de mobilité dans la nouvelle saison de Fortnite. Le joueur professionnel Benjyfishy a convenu que la mobilité est la cause du problème, tweetant “cela ne fonctionnera pas si le mouvement n’est pas ajouté.”

Caster Ballatw a convenu que «la mobilité aiderait le problème des personnes qui ont besoin de signaler», mais a toujours estimé que «la signalisation est un problème qui doit être résolu PAS DE QUOI.» Dans une réponse à son tweet, Ballatw était d’accord avec le sentiment de Ninja que des signaux comme la pioche sont déroutants pour les téléspectateurs, écrivant: «cela semble simplement stupide et fait ressembler notre jeu à une blague.» La principale préoccupation de Ballatw, partagée par d’autres joueurs, est que les règles ne sont pas suffisamment spécifiques sur ce qui constitue une collusion par rapport à d’autres. types de communication, se demandant si des actions comme les railleries ou tout simplement ne pas tirer compteraient comme signal. Bien que l’on craigne que regarder un autre joueur trop longtemps en sautant soit exagéré, il y a encore beaucoup de zones grises qui pourraient prêter à confusion.

Epic a confirmé à Kotaku que «Epic agirait sur les joueurs qui tentent de signaler ou de communiquer aux adversaires via la pioche ou toute autre méthode de communication en jeu aux adversaires. Nous n’actionnerons pas les joueurs pour faire tourner, sauter pendant la course ou avoir un style de jeu pacifiste. »De toute évidence, l’application des nouvelles règles va être délicate, et il reste à voir quelles seront les conséquences. Dans le subreddit compétitif, un commentateur a écrit: «À mon avis, lorsque des milliers de joueurs font tous la même chose, ce n’est pas parce qu’ils sont tous des tricheurs, c’est parce qu’ils sont motivés à agir d’une certaine manière à cause de des circonstances externes… .c’est une solution de secours à un problème qui a ses racines dans le jeu lui-même. »Être plus clair sur ce qui constitue une équipe est un début, mais de nombreux joueurs pensent clairement qu’Epic a plus à faire s’ils veulent éliminer la pratique tout à fait.

